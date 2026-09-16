WTA Finals, c’è l’accordo: si giocherà a Charlotte dal 2027 al 2029

La WTA ha annunciato ufficialmente che Charlotte, in North Carolina, ospiterà le WTA Finals per il triennio 2027-2029. L’evento, che incorona le migliori otto giocatrici del circuito femminile a fine stagione, si disputerà sui campi dello Spectrum Center, già casa degli Charlotte Hornets di NBA.

Oltre all’assegnazione del torneo, la WTA compirà un passo storico: trasferirà la propria sede globale a Charlotte.

Dettagli e novità del triennio 2027-2029

Prima del trasferimento in North Carolina, l’edizione 2026 farà da ponte tornando negli Stati Uniti, a Indian Wells. “Le WTA Finals rappresentano il meglio del tennis femminile. In Charlotte non abbiamo trovato solo una città ospitante, ma un partner che condivide la nostra stessa ambizione: costruire una vera casa per le Finals e per il futuro della WTA“, ha spiegato Valerie Camillo, presidente della WTA. Will Pitts, CEO della Charlotte Sports Foundation, ha sottolineato: “Un momento di svolta per la nostra città e la nostra organizzazione. Portare le WTA Finals a Charlotte testimonia il nostro livello come destinazione sportiva di classe mondiale“.