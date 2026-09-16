Entry List Wta Wuhan 2026: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list e le partecipanti del torneo Wta 1000 di Wuhan 2026, in programma dal 12 al 18 ottobre sul veloce. Secondo ‘1000’ asiatico di questo autunno e anche ultimo torneo di tale livello in una stagione che volge verso la sua conclusione. A poche settimane dalle Finals si assegnano punti fondamentali per entrare tra le prime otto della classifica Race. Iscritte d’ufficio tutte le prime 40 giocatrici del ranking mondiale con l’eccezione delle due lungodegenti Mboko e Baptiste. In tabellone Jasmine Paolini, mentre Elisabetta Cocciaretto dovrà partire dalle qualificazioni. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Wta 1000 di Pechino.
ENTRY LIST WTA WUHAN 2026
1 ELENA RYBAKINA (KAZ) 1
2 ARYNA SABALENKA 2
3 JESSICA PEGULA (USA) 3
4 COCO GAUFF (USA) 4
5 MIRRA ANDREEVA 5
6 LINDA NOSKOVA (CZE) 6
7 ELINA SVITOLINA (UKR) 7
8 KAROLINA MUCHOVA (CZE) 8
9 IGA SWIATEK (POL) 9
10 MARTA KOSTYUK (UKR) 10
11 AMANDA ANISIMOVA (USA) 11
12 BELINDA BENCIC (SUI) 12
13 DIANA SHNAIDER 13
14 SORANA CIRSTEA (ROU) 15
15 IVA JOVIC (USA) 16
16 NAOMI OSAKA (JPN) 17
17 ALEXANDRA EALA (PHI) 18
18 ELISE MERTENS (BEL) 19
19 JASMINE PAOLINI (ITA) 20
20 EKATERINA ALEXANDROVA 21
21 ANNA KALINSKAYA 22
22 MADISON KEYS (USA) 23
23 EMMA NAVARRO (USA) 24
24 ANASTASIA POTAPOVA (AUT) 25
25 MAJA CHWALINSKA (POL) 26
26 MARIE BOUZKOVA (CZE) 27
27 SARA BEJLEK (CZE) 28
28 ANN LI (USA) 29
29 DIANE PARRY (FRA) 30
30 LEYLAH FERNANDEZ (CAN) 31
31 JELENA OSTAPENKO (LAT) 32
32 MARIA SAKKARI (GRE) 33
33 NIKOLA BARTUNKOVA (CZE) 34
34 KATERINA SINIAKOVA (CZE) 35
35 CLARA TAUSON (DEN) 36
36 DONNA VEKIC (CRO) 37
37 BARBORA KREJCIKOVA (CZE) 38
38 XINYU WANG (CHN) 40
39 OLEKSANDRA OLIYNYKOVA (UKR) 41
40 DARIA SNIGUR (UKR) 42
41 YULIIA STARODUBTSEVA (UKR) 43
42 CRISTINA BUCSA (ESP) 44
43 KAROLINA PLISKOVA (CZE) 45