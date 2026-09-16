Mouratoglou critica Alcaraz: “Pause? Quando ai 22 anni giochi”

“Ha 22 anni, quando hai 22 anni giochi“. Patrick Mouratoglou ha detto la sua, tramite un post su LinkedIn, su Carlos Alcaraz e il progetto di prendersi delle pause dal Tour nei prossimi anni. Lo spagnolo, infatti, nel corso dello US Open ha espresso la sua volontà di allontanarsi di tanto in tanto per riposare e preservare il suo corpo da eventuali infortuni. Lo storico coach francese, però, non è d’accordo. “Non mi preoccupano gli errori e la sconfitta contro Shelton, ma Carlos ha detto che ci sono troppi tornei e vuole concentrarsi sui più importanti. Questo mi preoccupa” ha scritto Mouratoglou.

Un’idea strutturata

La tesi dell’allenatore non si basa su una questione di principio, ma sull’idea che il tennis abbia bisogno del murciano. Difatti, ha proseguito così: “Ci sono momenti in cui non si ha voglia di giocare, ma è importante che Carlos li affronti perché quando ispirato è probabilmente il miglior giocatore del mondo“. Mouratoglou ha quindi aggiunto: “Il suo entusiasmo deve restare vivo per tutta la stagione, ma ha anche bisogno di fiammiferi come lo sviluppo continuo del proprio tennis”.

“Non so quanta voglia abbia di andare in Asia, ma ci sono 2 tornei e altri 2 indoor prima di fine stagione. Poi ci sono le Finals che non ha mai vinto, dovrebbe provare a vincere tutto” è stata la chiosa finale di Mouratoglou. Una tesi sicuramente forte, ma argomentata molto bene e inserita nell’ottica di fare il bene del tennis. Condivisibile o meno, quello del francese rimane un punto di vista molto interessante.