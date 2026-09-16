Federico Cinà, la programmazione per il finale di 2026

Reduce dalla prima partecipazione nel main draw dello US Open 2026, dopo essere passato dalle qualificazioni, Federico Cinà si appresta a cominciare lo sprint di fine stagione. La sua tournee asiatica è già iniziata, ma non nel migliore dei modi con la sconfitta all’esordio nel Challenger 75 di Guangzhou in Cina contro il giapponese James Trotter (n.439 ATP) per 6-4 6-1. Il palermitano, però, avrà subito il modo di rifarsi in quanto è iscritto alle qualificazioni dell’ATP 250 di Chengdu. Dopo il torneo cinese, l’obiettivo del classe 2007 è quello di partecipare ad un Challenger 100 per cercare di fare bene in vista delle qualificazioni del Masters 1000 di Shanghai, in cui ancora non è sicuro di entrare per questioni di ranking.

Dopo lo swing in Asia, ‘Palli’ tornerà in Europa e, a seconda dei risultati ottenuti e delle condizioni fisiche, potrebbe giocare il Challenger 125 di Olbia (11-18 ottobre) e successivamente partecipare alle ‘quali’ dell’ATP 250 di Bruxelles, con il main draw al via il 19 ottobre. Per concludere il suo ottimo 2026, in programma c’è l’idea di giocare un torneo Challenger come ultimo appuntamento stagionale, prima di tornare ad allenarsi in vista dell’inizio del 2027.