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Serena Williams riceve una wild card per il tabellone principale di Wimbledon

By Tommaso de Laurentiis
1 Min Read
Serena Williams al WTA 500 di Berlino 2026
Serena Williams - Foto Adam Davy/ipa-agency.net

Serena Williams torna in campo in singolare. La 44enne statunitense ha ricevuto una wild card per il tabellone principale femminile di Wimbledon 2026. La direzione del torneo aveva assegnato sette delle otto wild card, lasciando uno spazio vuoto. Quello spazio l’ha riempito la 23 volte campionessa Slam e la sette volte vincitrice dei Championhips, che tornerà in campo dopo quattro anni, quando andò ko con Aila Tomljanovic al terzo turno dello Us Open 2022. Williams si aggiunge alla polacca Maja Chwalinska e alle britanniche Harriet DartAlicia DudeneyHannah KlugmanMika StojsavljevicKatie Swan e Mimi Xu.

 

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