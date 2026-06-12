Sinner e Berrettini, l’Italia vola sull’erba: solo Alcaraz e Djokovic fanno meglio

La stagione sull’erba è entrata nel vivo e i numeri confermano quanto l’Italia possa recitare un ruolo da protagonista nei tornei che precedono Wimbledon. Nella speciale classifica delle migliori percentuali di vittorie sull’erba tra i giocatori attivi del circuito maggiore, infatti, spiccano due azzurri: Jannik Sinner e Matteo Berrettini.

A guidare la graduatoria è Carlos Alcaraz con uno straordinario 89,7% di successi (35 vittorie e 4 sconfitte), davanti a Novak Djokovic, fermo all’85,6% grazie a un impressionante bilancio di 125 vittorie e 21 sconfitte.

Alle loro spalle trova posto Matteo Berrettini, autentico specialista della superficie. Il romano vanta il 77,8% di vittorie sull’erba, frutto di 42 successi in 54 incontri disputati. Un dato che conferma il suo straordinario feeling con i campi verdi, dove ha raggiunto risultati memorabili come la finale di Wimbledon nel 2021.

Subito dietro c’è Jannik Sinner, che continua a crescere anche sulla superficie più veloce del circuito. L’altoatesino ha conquistato 29 vittorie in 39 partite, per una percentuale del 74,4%. Numeri che testimoniano i notevoli progressi compiuti negli ultimi anni e che lo candidano tra i principali favoriti dei grandi appuntamenti estivi.

Completano la top sei Marin Cilic (71,8%), altro finalista a Wimbledon in carriera, e il britannico Jack Draper (67,9%), uno dei giocatori più pericolosi sulla superficie grazie alle sue caratteristiche tecniche.

Con Berrettini che punta a ritrovare continuità e Sinner ormai stabilmente ai vertici del tennis mondiale, l’Italia può guardare alla stagione sull’erba con grande fiducia. I numeri parlano chiaro: gli azzurri sono pronti a lasciare il segno anche sui prati più prestigiosi del mondo.