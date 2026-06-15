Challenger 100 Poznan 2026: Nagal squalificato sul 5-4 del secondo set, il motivo

L’ex numero 68 del ranking Sumit Nagal ha subito un “default” durante la partita di primo del Challenger 100 di Poznan 2026 contro Petr Brunclik. Si tratta della sanzione più grave che un giocatore possa ricevere durante una partita di tennis e comporta la sconfitta automatica e la conseguente estromissione dal torneo. Sul punteggio di 6-4 5-3 30-0 in favore di Brunclik, Nagal avrebbe litigato con il giudice di sedia rimediando la squalifica dal torneo.

Tra gli episodi di “default” rimane celebre quello che costò l’esclusione dallo US Open 2020 a Novak Djokovic, reo di aver colpito con una pallata un giudice di linea. Agli ottavi di finale, contro Pablo Carreno Busta, il serbo perse la pazienza dopo aver subito il break del 6-5 nel primo set e scagliò la palla colpendola con la racchetta. Inavvertitamente la pallina raggiunse un giudice di linea alla gola, costando il “default” a Djokovic.