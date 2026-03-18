Doping: l’ITIA squalifica per 4 anni l’ex giocatore Matosevic

Si è chiusa la vicenda legata al processo condotto dall’ITIA (International Tennis Integrity Agency) ai danni dell’ex tennista Marinko Matosevic. L’australiano, ex numero 39 del mondo e oggi allenatore, è stato condannato a una squalifica di 4 anni a causa di 5 violazioni antidoping. Entrando nello specifico delle violazioni contestategli, l’ex giocatore è stato accusato di aver fatto uso di doping ematico e di aver inoltre offerto consigli ad alcuni suoi colleghi su come superare i controlli antidoping.

Da qui al 15 marzo 2030, per l’australiano non solo sarà vietata l’attività tennistica in prima persona, ma anche quella di coach. Sentenza pesante, ma allo stesso tempo prevedibile per Matosevic, considerato che lui stesso, nei mesi precedenti, aveva ammesso di aver violato le norme antidoping nel 2018, anno anche della sua ultima stagione nel circuito.

Come raccontato qualche settimana fa, la vicenda si è chiusa non senza alcune pesanti accuse da parte di Matosevic nei confronti dell’ITIA. L’ex numero 39, pur confessando di aver fatto uso di sostanze dopanti confermando quindi la tesi dell’accusa, ha anche contestato il modo in cui l’Agenzia ha portato avanti il processo nei suoi confronti. L’australiano, accusando l’ITIA di aver usato metodi intimidatori, lo scorso febbraio ha rinunciato a prendere parte all’udienza organizzata dalla controparte, sospendendo definitivamente ogni dialogo con l’Agenzia.