ATP 500 Pechino 2026: Djokovic ritorna in tabellone dopo 11 anni

È notizia dell’ultima ora. Tramite una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, il 24 volte campione Slam Novak Djokovic ha annunciato che parteciperà all’ATP 500 di Pechino 2026, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre. La leggenda serba, reduce dall’uscita al primo turno dello US Open e dalla Top 10, tornerà a giocare nella capitale cinese 11 anni dopo l’ultima volta. ‘Nole’, infatti, non disputa questo torneo dall’ottobre del 2015 quando, da numero 1 del mondo, travolse in finale il rivale Rafael Nadal con un doppio 6-2 per vincere il sesto titolo a Pechino su sei edizioni disputate. Il record del serbo nel torneo recita 29 vittorie e 0 sconfitte, numeri semplicemente incredibili.

“Sono molto contento di tornare dopo tanti anni – spiega nel video il serbo –. Non vedo l’ora di scendere in campo in uno dei tornei più importanti per la mia carriera e con cui condivido diversi momenti fantastici”. Mentre si parla del suo possibile ritiro dopo uno US Open sottotono, Djokovic non intende fermarsi e, a due mesi dal termine della stagione, tornerà a giocare in uno dei tornei in cui ha vinto di più in carriera.