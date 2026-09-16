US Open 2026 da record negli USA: Zverev-Shelton è la finale più vista su ESPN

Nonostante l’assenza di Jannik Sinner, l’eliminazione di Carlos Alcaraz e l’uscita al primo turno di Novak Djokovic, lo US Open 2026 ha registrato dei numeri televisivi da record. Secondo quanto comunicato dall’emittente statunitense ESPN, infatti, l’intero torneo ha avuto una media 1.2 milioni di spettatori che corrisponde al +4% rispetto all’edizione 2025. Il picco massimo è stato quello della finale maschile: Zverev – Shelton ha registrato 3.2 milioni di spettatori medi, con un picco di 4 milioni, diventano la finale più vista da quando ESPN trasmette il torneo (2009).

Numeri record oltre ogni polemica

Sui numeri positivi dell’emittente ha indubbiamente inciso l’ottimo torneo disputato dai tennisti statunitensi. La semifinale a stelle e strisce tra Ben Shelton e Frances Tiafoe è diventata la semifinale più vista nella storia di ESPN con 3.1 milioni di spettatori medi e un picco massimo di 3.7 milioni. Pure l’ottimo percorso di Coco Gauff e Jessica Pegula non ha lasciato indifferenti i telespettatori. Difatti, il picco massimo delle semifinali femminili è stato di 2.6 milioni di spettatori (Gauff – Rybakina)

Anche il lunghissimo match di quarti di finale tra Shelton e Carlos Alcaraz ha registrato ottimi numeri. Nonostante sia terminato quando a New York erano le 3:40 del mattino, gli ultimi 10 minuti di match sono stati seguiti da ben 967.000 spettatori. Polemiche sull’orario a parte, lo share è risultato ottimo.

Nonostante le assenze, lo US Open 2026 ha quindi ottenuto riscontri importanti, almeno per ciò che riguarda il contesto statunitense. I dati, infatti, indicano uno spiccato interesse verso il torneo. Certamente l’ottimo percorso dei beniamini di casa ha contribuito a rendere questa edizione di Flushing Meadows particolarmente appetibile per il pubblico americano, ma i numeri sono comunque estremamente positivi. Anche il doppio delle sorelle Williams ha superato il milione di spettatori: 1.2 milioni la media, addirittura 2.2 il picco massimo. Ulteriore conferma che il pubblico seguisse soprattutto i match dei tennisti americani.