Ferrero pronto a tornare nel circuito: “Ci sarò nel 2027, ma non posso dire con chi” (VIDEO)

Juan Carlos Ferrero torna a far parlare di sé. Prima del fischio d’inizio della sfida tra Elche e Real Madrid (sesta giornata de “LaLiga”), l’ex allenatore di Carlos Alcaraz, da sempre grande sostenitore dei blancos, è intervenuto ai microfoni di Movistar+ lanciando la “bomba” mediatica che ha scosso il tennis. “Quest’anno sono molto rilassato — ha detto —, mi godo il tempo con la mia famiglia e mi preparo per quello che verrà l’anno prossimo. Penso che tornerò nel circuito tennistico, ma non posso dire con chi“.

Juanki non allena più dopo la rottura con il murciano a fine 2025. Nessuno, neppure lui, se lo aspettava e, per l’anno corrente, aveva quindi affermato che si sarebbe preso un periodo di pausa. Ora, per il 2027, ecco nuove sfide e un grande punto interrogativo: chi allenerà Ferrero? Andiamo con ordine.

Escludendo un possibile ritorno con Alcaraz — che non è un’opzione totalmente da scartare, ma di certo improbabile per come si sono chiuse le cose —, sono due i nomi che spiccano più degli altri. Utopisticamente parlando, c’è Jannik Sinner, che Ferrero non ha mai nascosto di voler allenare. Una scelta che potrebbe rappresentare quasi uno sgambetto a Carlitos e possibile visto che il numero 1 del mondo potrebbe essere in cerca di un coach dopo la fine della stagione. Tutto dipenderà da cosa deciderà Darren Cahill, già “trattenuto” da Jannik per quest’anno. Se l’altoatesino dovesse bussare alla porta di Ferrero, sarebbe difficile, se non impossibile, rifiutare.

Rimanendo con i piedi per terra, un nome particolarmente accreditato è quello di Rafael Jodar. La nuova stella del tennis iberico potrebbe quindi affiancare alla figura del padre l’ex numero 1 del mondo, per un angolo d’eccellenza utile a porre le basi di un percorso che avrebbe tutte le carte in regola per candidarsi come un simil Alcaraz. Solo il tempo ci saprà dare risposta. Non ci resta che attendere.