Sabalenka, multa da 7.500 dollari dopo la finale dello US Open

La sconfitta nella finale dello US Open costa ad Aryna Sabalenka anche una multa. La tennista bielorussa è stata sanzionata con 7.500 dollari per aver danneggiato la propria attrezzatura durante lo sfogo seguito alla partita.

Sabalenka ha rotto la racchetta al termine della finale persa contro Elena Rybakina, che si è imposta per 6-4 5-7 6-2 conquistando il titolo a New York. Un gesto dettato dalla grande frustrazione per una partita che ha visto la bielorussa cedere dopo aver lottato fino al terzo set.

La multa si aggiunge così alla delusione per la sconfitta, che ha posto fine al suo dominio allo US Open. Rybakina ha infatti conquistato il primo titolo della sua carriera a New York e, grazie al successo, è salita anche al primo posto della classifica Wta.