Continuano i problemi fisici per Draper, il britannico rientrerà nel 2027

I problemi fisici continuano a tormentare Jack Draper. Il britannico, scivolato fuori dalla Top 100 ATP (n.155), ha annunciato sui social la decisione di non tornare in campo per il resto della stagione. Reduce da due sconfitte al primo turno al Masters 1000 di Montréal (contro Atmane) e al Masters 1000 di Cincinnati (contro Landaluce), Draper ripartirà dall’Australian Open nel gennaio del 2027, saltando dunque tutta la tournée asiatica e l’ultimo mese di 2026 in Europa. Nel 2026 il 24enne londinese ha raggiunto i quarti di finale nel Masters 1000 di Indian Wells e la semifinale nell’ATP 250 di Eastbourne. La spalla ha sempre dato fastidio a Draper, che non è riuscito a giocare nemmeno uno Slam nel 2026.

Il messaggio di Draper

“Non amo di solito scrivere tanti parole qui, ma volevo aggiornarvi sul fatto che sto puntando a tornare nel circuito all’inizio del 2027. L’estate scorsa tutto il lavoro che avevo dedicato a questo sport stava dando i loro frutti. Tutto andava a mio favore e il percorso sembrava così chiaro”.

“Tuttavia, un infortunio complicato ha reso le cose incredibilmente difficili e da quel momento ho cercato disperatamente di tornare e di sentirmi come una volta in campo. Gestire così tanti cambiamenti, avversità e dolore mi ha aiutato a crescere enormemente in molti aspetti della mia vita, ma mi ha anche fatto provare un livello di stanchezza che ha reso difficile continuare. Sto prendendo questo tempo per resettarmi e guarire, così quando tornerò sarò al 100% pronto a dare il massimo“.

“Il tennis è il mio scopo e la mia passione, e quindi quando rimetterò piede in campo voglio essere sicuro che non ci sia nulla che mi trattenga dal raggiungere dove voglio arrivare e realizzare le cose di cui so di essere capace. Apprezzo davvero tutto il supporto continuo dai miei sponsor, dal mio team e dalle persone che amano seguire il mio tennis, e non vedo l’ora di essere di nuovo in campo per dare tutto me stesso il prossimo anno”.