Masters 1000 Cincinnati 2026, Cobolli vola agli ottavi: sconfitto Blockx in tre set

Prosegue la corsa di Flavio Cobolli al Masters 1000 di Cincinnati 2026. Il tennista romano, testa di serie numero 7 del tabellone, dopo il successo dell’esordio su Miomir Kecmanovic si è ripetuto battendo Alexander Blockx con il punteggio di 7-5 4-6 7-5. Sarà l’azzurro, dunque, ad affrontare agli ottavi di finale il vincitore della sfida tra Rafael Jodar e Alejandro Tabilo.

Primo set in cui regna l’equilibro, con Cobolli che trova il break sul 5-4 per procurarsi la possibilità di servire per chiudere la frazione d’apertura. Arriva però l’immediato controbreak da parte di Blockx che prima pareggia i conti sul 5-5 e poi spreca nuovamente tutto regalando un’altra possibilità all’azzurro, che stavolta serve bene e conquista il primo parziale. Stesso copione anche nel secondo, dove stavolta a mettere per primo a segno il break è Blockx, che sul 5-4 tiene la battuta per mandare la partita al terzo. Nella frazione decisiva il romano si procura tre chance di break nel quinto game, ma il belga si salva e resta avanti nel punteggio. Sul 3-3 Cobolli non sfrutta un’altra palla break e nell’ottavo gioco è lui a perdere la battuta. Sul 5-3 Blockx ha la possibilità di chiudere il match sul proprio servizio ma arriva la reazione del numero due d’Italia che, conquistando quattro giochi consecutivi, mette la firma sul passaggio del turno.