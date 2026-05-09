Internazionali d’Italia 2026: Bellucci ribalta Etcheverry, è al terzo turno

Una giornata che difficilmente Mattia Bellucci dimenticherà: successo in rimonta su uno specialista della terra come Tomas Martin Etcheverry, numero 26 del ranking, e passaggio al terzo turno degli Internazionali d’Italia nella bella cornice di pubblico della SuperTennis Arena.

L’azzurro si impone 5-7 6-2 6-3 dopo più di due ore e mezza in maniera decisamente convincente e si regala un altro appuntamento di livello nel torneo capitolino, nonché il primo terzo turno nei Masters 1000. Un match estremamente equilibrato, dove il ventiquattrenne di Busto Arsizio è bravo a mantenere la lucidità nelle tre palle break consecutive concesse nel quarto gioco del terzo set e a reagire alle occasioni mancate in risposta.

Un ulteriore conferma del percorso di crescita e del livello che può sostenere il classe 2001, giunto al quinta vittoria contro un top 30, la seconda del 2026 dopo quella su numero 14 del ranking Alejandro Davidovich Fokina al secondo turno nell’ATP 500 di Acapulco.

Nella prossima sfida l’italiano se la vedrà con il lucky loser Martin Landaluce, classe 2006 new entry nel circuito maggiore e reduce dal successo sul 37enne Marin Cilic al secondo turno (6-4 6-4).