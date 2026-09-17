ATP Finals 2026, chi comanda la volata verso Torino

Mancano poco alle Nitto ATP Finals e la Race verso Torino ha già cambiato padrone. Il trionfo di Alexander Zverev agli US Open ha ribaltato la gerarchia stagionale, mentre Jannik Sinner resta numero 1 del ranking ma si trova ad inseguire nella classifica annuale. Carlos Alcaraz rientra da un lungo stop e Ben Shelton si è preso il terzo posto della Race.

Insomma, gli ingredienti per uno spettacolo unico ci sono tutti. E anche per chi scommette. Dal 15 al 22 novembre l’Inalpi Arena ospiterà il torneo dei maestri del tennis. Ecco chi parte davanti e perché.

Quattro nomi in cima alle lavagne dei bookmaker

A poca distanza dal via, il tabellone di Torino resta un rebus ma il mercato delle scommesse ha già una sua composizione. I quattro nomi in cima al ranking ATP sono anche i primi della lavagna.

Secondo i siti più utilizzati per scommettere online, le ATP Finals saranno un’occasione per Sinner, Alcaraz e Zverev per testare vecchie e nuove ambizioni in vista della prossima stagione.

Come conferma anche Michele Martinelli, CEO del sito di comparazione Scommesse.commentierecensioni.com, le quote ufficiali del torneo vengono pubblicate solo pochi giorni prima dell’inizio, complice l’incertezza dei partecipanti.

Chi scommette oggi lavora quindi su stime e non su numeri definitivi. Ed è proprio in questa zona grigia che si nascondono i valori più interessanti per chi segue il circuito da vicino.

Il tedesco non è più l’eterno incompiuto

Alexander Zverev arriva all’appuntamento piemontese con credenziali che non aveva mai avuto prima. Nel 2026 ha vinto il Roland Garros contro Flavio Cobolli al quinto set e poi gli US Open contro Ben Shelton, guadagnando la vetta della Race con 8.650 punti.

Numeri alla mano, l’ottima stagione di Zverev ha un peso specifico diverso rispetto al passato. Perché due Slam nello stesso anno cambiano il modo in cui il circuito lo percepisce.

Fino a giugno il tedesco era il grande incompiuto degli appuntamenti che contano. Oggi è il giocatore che ha raccolto più punti stagionali di tutti.

Ha già vinto due volte le ATP Finals, nel 2018 a Londra e nel 2021 proprio a Torino. L’indoor veloce esalta il suo servizio e accorcia gli scambi. Nonostante questo aspetto, sulle prime stime resta dietro a Sinner, penalizzato dai precedenti diretti e dal fattore campo.

Sinner numero uno (con un asterisco chiamato ginocchio)

Il paradosso della stagione sta tutto qui. Sinner resta numero 1 del ranking ATP con 11.500 punti e 1.810 di vantaggio su Zverev, ma nella classifica annuale insegue di settecento lunghezze.

La spiegazione è semplice. L’azzurro ha rinunciato agli US Open per il problema al ginocchio destro, dopo aver già saltato Montreal e Cincinnati. Il suo 2026 conta sei titoli e un bilancio di 44 vittorie e 3 sconfitte, con la semifinale in Australia, l’uscita a sorpresa al secondo turno del Roland Garros e il secondo Wimbledon consecutivo.

Proprio la finale di Londra lo aveva reso il primo qualificato per Torino. Ora la prudenza detta i tempi. Il rientro è atteso all’ATP 500 di Pechino, con Shanghai a seguire.

Chi pubblica le quote lo tiene comunque davanti a tutti perché all’Inalpi Arena ha vinto le ultime due edizioni e perché il cemento indoor è la superficie dove commette meno errori gratuiti. Il dubbio non riguarda il talento ma la tenuta atletica di un autunno molto denso.

Alcaraz e un rientro particolare

Lo spagnolo ha aperto l’anno nel migliore dei modi. All’Australian Open ha battuto Novak Djokovic in quattro set diventando, a 22 anni e 272 giorni, il più giovane tennista a completare il Career Grand Slam.

Poi si è fermato. Un infortunio al polso lo ha tenuto fuori quattro mesi e lo ha fatto scivolare al terzo posto del ranking con 5.560 punti. Il ritorno è arrivato proprio a Flushing Meadows, dove si è fermato ai quarti contro Shelton in una battaglia logorante.

Nella Race è quarto con 4.050 punti ma la sua presenza a Torino è quasi una formalità. Il regolamento prevede infatti che un vincitore Slam piazzato entro la ventesima posizione della graduatoria stagionale abbia accesso al torneo.

Per i bookmaker resta l’incognita più affascinante. Un Alcaraz al cento per cento di condizione, con due mesi di rodaggio nelle gambe, è il giocatore che nessuno vorrebbe incontrare.

Ben Shelton è la sorpresa che ha cambiato le gerarchie americane

Il mancino di Atlanta è la vera novità del 2026. La finale di New York lo ha portato al numero 4 del mondo con 4.680 punti, terzo posto nella Race con 4.430. Non è un exploit isolato.

Il suo tennis funziona esattamente dove si gioca a Torino, cioè su un campo rapido che premia il servizio e la prima palla dopo il servizio. A Flushing Meadows ha eliminato Alcaraz, spezzando un tabù che durava da anni.

Il limite storico è più che altro la costanza sulla distanza di tre partite in cinque giorni, che è poi la logica del round robin. Un girone gli permette però di sbagliare una volta senza uscire dal torneo. E per un giocatore così esplosivo è un vantaggio concreto.

Le prime valutazioni lo collocano alle spalle dei tre nomi più attesi, in una fascia dove il rapporto tra rischio e rendimento potrebbe risultare interessante per lo scommettitore.

Cobolli e la zona rossa della classifica stagionale

Dietro i primi quattro si apre il capitolo più incerto. Flavio Cobolli è quinto nella Race con 3.530 punti, davanti a Frances Tiafoe con 3.330 e Arthur Fils con 3.150.

Il romano ha costruito la sua stagione sulla finale del Roland Garros e ha guadagnato il settimo posto nel ranking mondiale. Per lui Torino sarebbe un debutto assoluto, davanti a un pubblico che lo aspetta. La concorrenza però è fittissima.

Dall’ottavo posto in giù i valori si comprimono, con Daniil Medvedev a 2.780, Rafael Jodar a 2.509 e Taylor Fritz a 2.480. Tra l’undicesimo e il quindicesimo posto ci sono appena cinquantacinque punti di differenza, da Tommy Paul a Novak Djokovic. Significa che un solo quarto di finale in un Masters 1000 può ribaltare l’ordine. Chi consulta i mercati sui qualificati sa che le quote sono molto ballerine in questa fascia.

Il calendario che deciderà tutto

L’autunno del tennis maschile è un vero e proprio imbuto. Si parte con la tournée asiatica, dove Pechino raccoglie gran parte dei big.

Nel tabellone cinese sono attesi Zverev, Auger-Aliassime, Djokovic, Cobolli, de Minaur e Medvedev, mentre Alcaraz ha scelto Tokyo nella stessa settimana.

Poi arriva il Masters 1000 di Shanghai, primo vero snodo per la Race. A seguire la stagione indoor europea, con Vienna e Basilea e infine il Masters di Parigi.

In poco più di sei settimane si assegnano quasi quattromila punti ai vincitori. È la finestra in cui le quote sul torneo di Torino si muovono di più, perché i bookmaker aggiornano le valutazioni sulla base della condizione fisica reale e non delle proiezioni estive. Per i mercati antepost è il periodo più volatile dell’intera stagione.

Come nasce davvero una quota sulle ATP Finals

Le Finals non si disputano come uno Slam. La formula a gironi riduce il peso del sorteggio secco e premia la solidità su tre partite ravvicinate.

Conta la superficie, un cemento indoor tendenzialmente rapido che alza il rendimento dei grandi battitori. Poi conta il livello, perché otto giocatori su otto sono tutti di primissima fascia e non esistono turni di riscaldamento. E contano i precedenti diretti, che in un gruppo ristretto pesano molto più che in un tabellone da centoventotto. Infine occorre considerare il fattore fisico, decisivo a novembre dopo undici mesi di tornei.

Sono variabili che si stabilizzano solo a ridosso del via. Ecco perché le lavagne definitive escono negli ultimi giorni, quando sono noti i qualificati, le riserve e soprattutto le condizioni di chi arriva con qualche acciacco.

La corsa parallela al numero uno di fine anno

C’è un secondo “trofeo” in palio, invisibile ma pesantissimo. Sinner conserva 1.810 punti di margine nel ranking, però l’aritmetica dell’autunno lavora contro di lui.

L’azzurro deve difendere i risultati di Vienna, Parigi e delle stesse Finals, mentre Zverev ha soltanto 1.080 punti da confermare. Il tedesco arriva quindi al finale di stagione con poco da perdere e tanto da guadagnare.

Se i due dovessero incrociarsi all’Inalpi Arena, la posta in gioco andrebbe ben oltre il titolo. In una settimana si deciderebbero il torneo, la classifica di fine anno e il racconto dell’intera annata.

È uno scenario che i mercati stanno già iniziando a incorporare perché la motivazione, in un contesto del genere, diventa una variabile concreta.

Un’edizione storica anche per chi non ci sarà

Il dato che fotografa meglio il cambio di epoca riguarda un grande assente. Djokovic ha perso sette posizioni ed è scivolato al numero 12, uscendo dalla top 10 per la prima volta dal luglio 2018.

Per la prima volta dal 2002 non c’è nessun esponente dei Big Three tra i primi dieci del mondo. Il serbo resta comunque in corsa nella Race e un suo recupero cambierebbe gli equilibri di Torino.

Al netto di questo, l’edizione 2026 si annuncia come la più aperta degli ultimi anni. Due giocatori già qualificati, sei posti da assegnare, un ex numero 1 in ricostruzione e un americano in piena ascesa. Chi cerca valore sulle quote farebbe bene a guardare oltre i primi due nomi della lavagna.