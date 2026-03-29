Masters 1000 Miami 2026, tifoso d’eccezione per Sinner: sugli spalti c’è Bruno Barbieri

C’è anche lo chef stellato Bruno Barbieri sugli spalti dell’Hard Rock Stadium per assistere alla finale del Masters 1000 di Miami 2026 tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka. Il 64enne, amato giudice di Masterchef, è un grande tifoso del tennista azzurro ed è riuscito ad assistere di persona a un suo match così importante. “Ragaz ce l’abbiamo fatta” ha scritto sui social, pubblicando un selfie dalla Florida. Tra gli altri spettatori d’eccezione, da segnalare anche Ronaldo il Fenomeno, già presente in occasione della semifinale contro Alexander Zverev.

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