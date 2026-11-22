Carlos Alcaraz vince le ATP Finasl 2026, sconfitto in finale Alexander Zverev con il punteggio di 6-2 7-6(7) in 2 ore e 1 minuto. Per il 7 volte campione Slam si tratta del primo titolo in carriera nel “Torneo dei Maestri”, alla seconda finale. Nel 2025, infatti, si arrese a Jannik Sinner. Lo spagnolo intasca 1.500 punti nel ranking e accorcia sulla seconda posizione, detenuta proprio dall’italiano. Zverev conclude il 2026 con 10.320 punti, Sinner è fermo a 7.950, mentre Alcaraz accorcia a 7.600. Inoltre, il murciano ottiene un montepremi del valore di 5.171.00$ per la vittoria del torneo da imbattuto.
MONTEPREMI SINGOLARE ATP FINALS TORINO 2026
- Riserva – $ 156.000 (circa € 142.000)
- Premio di partecipazione round robin – $ 338.000 (circa € 308.000)
- Premio per ogni partita vinta nel round robin – $ 405.000 (circa € 369.000; 200 punti)
- Vittoria in semifinale – $ 1.206.000 (circa € 1.098.000; 400 punti)
- Vittoria del torneo – $ 2.412.000 (circa € 2.195.000; 500 punti)
- Vittoria del torneo senza sconfitte – $ 5.171.000 (circa € 4.707.000; 1500 punti)