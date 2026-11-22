La Gran Bretagna torna alle Final Eight di Coppa Davis per la prima volta dal 2023, con una squadra che presenta due singolaristi di caratteristiche molto diverse come Arthur Fery e Cameron Norrie, e una coppia di doppio di altissimo livello, per quanto non collaudata, come Henry Patten e Neal Skupski. Il sorteggio, però, le ha riservato un avversario particolarmente scomodo: nei quarti di finale, giovedì 26 novembre alle 10.00, gli uomini di capitan Leon Smith affronteranno la Germania di Alexander Zverev, numero uno del mondo. In caso di vittoria, troverebbero in semifinale la vincente della sfida tra Austria e Spagna, sabato 28 novembre alle 12.00.

I convocati britannici

Leon Smith ha appunto scelto Fery, Norrie, Patten e Skupski, niente quinto giocatore di sicurezza, niente dubbi di formazione. In singolare, la gerarchia è definita: Fery è il numero uno britannico, davanti a Norrie, mentre Patten e Skupski rappresentano le due certezze per il doppio. La convocazione del ventitreenne Fery è uno degli elementi più interessanti della squadra, dopo una stagione che ne ha cambiato rapidamente la dimensione internazionale. Prima del 2026 aveva vinto una sola partita nel circuito maggiore, a Wimbledon nel 2025; quest’anno ha raggiunto la semifinale proprio ai Championships, persa proprio contro Zverev, e la sua prima finale ATP, al ‘250’ di Winston-Salem, persa contro il peruviano Ignacio Buse: un percorso che lo ha portato fino alla top 40 mondiale.

Per Norrie, ex numero 8 del mondo e campione del Masters 1000 di Indian Wells nel 2021, il bilancio stagionale è stato invece meno positivo. Ha cominciato l’anno tra i primi trenta e lo ha concluso fuori dalla top 50, con i quarti di finale a Indian Wells, persi contro Carlos Alcaraz, come miglior risultato. La parte conclusiva della stagione è stata particolarmente complicata: sette sconfitte e tre vittorie, con quattro eliminazioni consecutive al primo turno tra US Open e l’ATP 250 di Lione. Un rendimento che non offre grandi garanzie in vista di una sfida contro avversari come il sempre pericoloso Jan-Lennard Struff.

La forza del doppio

Il doppio è il reparto più competitivo della Gran Bretagna. Henry Patten ha chiuso il 2026 da numero uno del mondo insieme a Harri Heliovaara, con cui ha conquistato il titolo a Wimbledon, mentre Neal Skupski ha vinto l’Australian Open e lo US Open insieme allo statunitense Christian Harrison. I due britannici non formano una coppia abituale nel circuito, ma hanno già giocato insieme in nazionale e possono contare su un’intesa costruita nelle occasioni precedenti.

La Germania, tuttavia, può rispondere con una coppia altrettanto temibile. Kevin Krawietz e Tim Puetz giocano stabilmente insieme, hanno una lunga esperienza ad alto livello e conoscono bene la competizione. Il loro affiatamento rappresenta un vantaggio rispetto a una formazione britannica composta da due specialisti che durante la stagione hanno giocato con partner differenti. Il doppio potrebbe dunque essere uno degli incontri più equilibrati e importanti dell’intera sfida.

L’assenza di Jack Draper

La Gran Bretagna dovrà fare a meno di Jack Draper, che avrebbe potuto cambiare sensibilmente il peso della squadra in singolare. Il mancino aveva raggiunto il quarto posto del ranking mondiale nel 2025, ma il 2026 è stato condizionato dai problemi fisici, soprattutto al braccio sinistro. Dopo aver provato a rientrare nel corso della stagione, a settembre ha deciso di fermarsi fino all’inizio del 2027, poco dopo l’inizio del rapporto di lavoro con Andy Murray. Draper aveva comunque preso parte al precedente turno di qualificazione contro la Norvegia, contribuendo alla vittoria britannica con il successo in singolare su Viktor Durasovic. La sua assenza a Bologna lascia un vuoto importante: dietro di lui, la Gran Bretagna non dispone di una grande profondità di singolaristi e senza l’emergere di Fery avrebbe dovuto attingere ai limiti della top 100, scegliendo tra Jacob Fearnley, Toby Samuel o Jan Choinski.

La Germania di Zverev

La squadra tedesca ha il proprio riferimento in Alexander Zverev, numero uno del mondo e principale favorito nei confronti individuali. Alle sue spalle ci sono Struff e Yannick Hanfmann, due giocatori esperti che offrono a Michael Kohlmann diverse possibilità nella composizione dei singolari. Struff, in particolare, può essere pericoloso su una superficie rapida grazie al servizio e alla propensione offensiva. La Germania presenta quindi una formazione di alto livello, con alternative credibili in singolare e un doppio rodato.

Una superficie che favorisce la Germania

La superficie veloce indoor di Bologna sembra valorizzare soprattutto le caratteristiche dei tedeschi. Zverev potrà sfruttare il servizio e l’abitudine a giocare in condizioni simili a quelle delle ATP Finals di Torino e Struff ha un tennis diretto e pieno zeppo di vincenti. Anche Arthur Fery può adattarsi bene a questo contesto: la sua capacità di anticipare la palla, muoversi rapidamente e prendere l’iniziativa può essere efficace su un campo veloce, anche se il servizio può rischia di essere una debolezza troppo marcata per gestire un giocatore del livello di Zverev. Ancora più complicato il discorso per Norrie, il cui tennis si basa soprattutto sulla solidità da fondo e sulla capacità di prolungare gli scambi. L’ultimo precedente tra Norrie e Struff, vinto dal tedesco, si giocò curiosamente proprio in Coppa Davis, sempre sul veloce indoor, nel 2021: è passato tanto tempo, ma entrambi erano già giocatori formati al tempo.

Il regolamento

Ogni sfida è composta da tre incontri, due singolari e un doppio. In singolare si affrontano i due ‘numeri uno’ e i due ‘numeri due’ delle rispettive selezioni, mentre i doppisti possono essere nominati fino a pochi minuti prima dell’inizio della partita. Supera il turno la Nazionale che vince due incontri. Qualora il punteggio dovesse essere sul 2-0 dopo i due singolari, non è obbligatoria la disputa del match di doppio. Tutte le partite, sia di singolare che di doppio, si giocano al meglio dei tre set tradizionali, con tie-break sul 6-6. È possibile sostituire un massimo di tre giocatori designati fino alle ore 11.00, ora locale dell’evento, del giorno precedente l’inizio previsto delle Finali.

Il programma

La Gran Bretagna scenderà in campo giovedì 26 novembre alle 10.00 contro la Germania. In caso di successo, tornerà a giocare sabato 28 novembre alle 12.00, in semifinale contro la vincente del confronto tra Austria e Spagna. Dall’altra parte del tabellone si giocheranno invece le sfide tra Repubblica Ceca e Canada e tra Italia e Corea del Sud: le due vincitrici si affronteranno nella prima semifinale, venerdì 27 novembre alle 16.00. La finale è in programma domenica 29 novembre alle 15.00.