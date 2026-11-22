Il Canada, campione nel 2022 e ultima nazionale a conquistare la Coppa Davis prima del tris consecutivo dell’Italia di Filippo Volandri (2023, 2024 e 2025), si presenterà per la sesta volta alle Finals, in programma quest’anno a Bologna dal 23 novembre. La formazione nordamericana arriva all’appuntamento con diversi problemi, che potrebbero condizionare il suo cammino nella competizione. Ad attenderla all’esordio ci sarà la Repubblica Ceca, in una sfida che metterà subito alla prova le ambizioni canadesi.

Il Canada si presenterà alle Final 8 di Coppa Davis con due assenze pesanti: Denis Shapovalov, attualmente numero 51 del ranking ATP, e Gabriel Diallo, che nel corso della stagione ha attraversato un periodo complicato, scivolando fino all’attuale posizione numero 164. Il canadese aveva raggiunto il best ranking di numero 33 al mondo. Entrambi sono ancora alle prese con i rispettivi problemi fisici e non sono riusciti a recuperare in tempo per rispondere alla convocazione. La squadra nordamericana sarà quindi costretta a fare a meno di due elementi importanti, con Alexis Galarneau e Keegan Rice chiamati a sostituirli.

Questa la formazione ufficiale del Canada:

Felix Auger-Aliassime

Duncan Chan

Liam Draxl

Alexis Galarneau

Keegan Rice

Capitano: Frank Dancevic.

Felix Auger-Aliassime

È il giocatore più rappresentativo della formazione nordamericana e il principale punto di riferimento del Canada. Numero 17 del ranking ATP, Felix Auger-Aliassime è stato uno dei protagonisti del trionfo canadese del 2022, quando la nazionale conquistò per la prima volta nella propria storia l’Insalatiera. Il classe 2000, nato a Montreal, condivide quell’esperienza vincente con Alexis Galarneau, presente anche lui nella squadra che si impose tre anni fa. Il canadese arriva però all’appuntamento di Bologna non nelle migliori condizioni fisiche. Dopo una prima parte di stagione di altissimo livello, che lo aveva visto stabilmente nelle zone alte della classifica e capace di spingersi fino alla quarta posizione mondiale a inizio giugno, Auger-Aliassime ha attraversato una seconda parte di stagione decisamente più complicata, tra un rendimento meno brillante e diversi problemi fisici. L’ultimo episodio risale al 14 ottobre, quando è stato costretto al ritiro durante il match contro Casper Ruud al Masters 1000 di Shanghai, chiudendo anzitempo la propria stagione nel circuito ATP. La sua condizione rappresenta inevitabilmente uno dei principali punti interrogativi in vista delle Finals. Con le contemporanee assenze di Shapovalov e Diallo, il peso della formazione canadese ricadrà soprattutto sulle sue spalle. Per ambire a un percorso importante, il Canada avrà bisogno del miglior Auger-Aliassime.

Liam Draxl

È il secondo canadese meglio posizionato nel ranking ATP tra i convocati per questa spedizione, alle spalle del solo Felix Auger-Aliassime, considerando anche l’assenza di Denis Shapovalov. Attualmente numero 162 del mondo, Liam Draxl arriva a Bologna dopo aver raggiunto la finale del Challenger di Sioux Falls, negli Stati Uniti, disputata lo scorso 1° novembre sul cemento indoor, dove è stato sconfitto dallo svizzero Dylan Dietrich. Classe 2001, il canadese è un giocatore che trova nella rapidità delle superfici veloci una delle proprie caratteristiche più favorevoli. Il cemento al coperto potrebbe quindi rappresentare un terreno particolarmente adatto alle sue qualità. Draxl rappresenta inoltre un’opzione in più per capitan Frank Dancevic nella scelta della coppia di doppio. Nel confronto di qualificazione contro il Brasile dello scorso febbraio aveva infatti già fatto coppia con Cleeve Harper. Il Canada può comunque contare anche su altre soluzioni, tra cui Felix Auger-Aliassime e Duncan Chan, lasciando al capitano diverse possibilità nella composizione del doppio in vista della sfida contro la Repubblica Ceca.

Duncan Chan

Classe 2005, Duncan Chan è uno dei componenti più giovani della formazione canadese. Attualmente occupa la posizione numero 465 del ranking ATP di singolare e la numero 239 nella classifica di doppio. Il ventunenne di Markham, in Ontario, ha maturato gran parte della propria esperienza nel circuito universitario statunitense, dove veste i colori della Texas Christian University (TCU). Ha già avuto modo di indossare la maglia della nazionale in Coppa Davis, debuttando nel settembre 2026 nella sfida contro la Francia, valida per il secondo turno di qualificazione. In quell’occasione è sceso in campo nel doppio insieme a Felix Auger-Aliassime, senza però riuscire a conquistare il punto. Nel corso della stagione ha raggiunto la finale del torneo di doppio del Challenger di Québec, disputata il 22 agosto, senza però riuscire a conquistare il titolo. Un risultato che si aggiunge al percorso di crescita del giovane canadese, già protagonista anche al Masters 1000 di Montreal, dove ha raggiunto i quarti di finale del doppio in coppia con Alexis Galarneau. La sua presenza rappresenta una possibile soluzione per il doppio canadese, con Auger-Aliassime tra i potenziali compagni. La scelta definitiva spetterà a Frank Dancevic, che potrà valutare anche le alternative offerte da Liam Draxl e Alexis Galarneau.

Alexis Galarneau

Numero 190 del ranking ATP, Alexis Galarneau è stato inserito nella formazione canadese in extremis, dopo il forfait di Denis Shapovalov. Il classe 1999, nato a Laval, in Québec, rappresenta una soluzione preziosa per Frank Dancevic, che ha scelto di affidarsi alla sua esperienza per completare il gruppo in vista delle Finals di Bologna. Il canadese conosce già molto bene l’ambiente della Coppa Davis: ha fatto parte della squadra che nel 2022 ha conquistato per la prima volta nella storia l’Insalatiera, condividendo quell’esperienza con Felix Auger-Aliassime e Denis Shapovalov. Vanta complessivamente cinque vittorie e sette sconfitte nella competizione, con un bilancio di 2-3 in singolare e 3-4 in doppio. Il suo momento migliore in nazionale risale al 2023, quando proprio a Bologna fu protagonista di una fase a gironi particolarmente positiva, con quattro successi in cinque incontri. Un precedente significativo, considerando che il Canada tornerà a giocare proprio nel capoluogo emiliano per provare a ritagliarsi un ruolo da protagonista. Galarneau può rappresentare un’alternativa sia in singolare sia nella specialità di coppia. Proprio in doppio ha raggiunto uno dei risultati più interessanti della stagione insieme a Duncan Chan, con il quale ha disputato i quarti di finale del Masters 1000 di Montreal. Non parte con i favori del pronostico per un posto da titolare in singolare, ma la conoscenza della competizione, la versatilità e l’esperienza maturata con la nazionale potrebbero renderlo una pedina utile per Dancevic, soprattutto considerando le contemporanee assenze di Shapovalov e Gabriel Diallo.

Keegan Rice

Classe 2006, Keegan Rice è il più giovane componente della spedizione canadese. Chiamato in extremis insieme ad Alexis Galarneau per sopperire alle assenze di Denis Shapovalov e Gabriel Diallo, avrà il compito di portare energie fresche in un gruppo costretto a ridisegnare i propri equilibri a ridosso dell’impegno. Per il giovane canadese si tratta di un’occasione importante per confrontarsi con il tennis di alto livello in una competizione dal peso specifico particolare come la Coppa Davis. La sua convocazione rappresenta soprattutto un investimento sul futuro, ma anche una possibilità di mettersi in mostra in un contesto nel quale potrebbe trovare spazio e responsabilità inattese per un giocatore della sua età.

Regolamento

La qualificazione alla fase successiva passa attraverso una sfida al meglio dei tre incontri: due match di singolare e uno di doppio. Il confronto tra i singolaristi apre il programma, con i rispettivi numeri uno e numeri due delle squadre che si affrontano. L’eventuale doppio viene invece definito dai capitani, che possono comunicare i nomi dei giocatori anche a ridosso dell’inizio dell’incontro. Per conquistare il passaggio del turno è necessario vincere almeno due match. Se una nazionale dovesse chiudere i singolari sul 2-0, il terzo incontro non sarebbe necessario. Tutte le partite si disputano al meglio dei tre set, con tie-break sul 6-6. È inoltre prevista la possibilità di modificare la composizione della squadra: ciascuna nazionale può effettuare fino a tre sostituzioni tra i giocatori inizialmente designati, entro le ore 11:00 locali del giorno precedente all’avvio della Davis.