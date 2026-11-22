Le ATP Finals 2026 di Torino si chiudono con il record di presenze e 15 sessioni consecutive di tutto esaurito sul campo centrale della Inalpi Arena, ma il bilancio dell’edizione 2026 lascia spazio anche alle prime riflessioni sul futuro del torneo in Italia. Nel corso della conferenza stampa conclusiva, il presidente della FITP Angelo Binaghi ha affrontato il tema della sede a partire dal 2028, chiarendo che la decisione dovrà essere formalizzata entro la prima metà del 2027. Torino ha avviato il secondo ciclo quinquennale, fino al 2030, ma resta da definire quale sarà la destinazione delle Finals nelle stagioni successive.

Il bilancio di un’edizione da record

Binaghi ha aperto la conferenza ringraziando la stampa, le istituzioni e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione, sottolineando il risultato raggiunto nonostante l’assenza dell’ultimo momento di Jannik Sinner, costretto a rinunciare al torneo per infortunio. Il presidente FITP ha definito questa situazione uno “stress test” superato dalla manifestazione: “Nonostante ciò, il successo ha superato le più rosee aspettative, attestato dal pubblico e dai numeri ufficiali”.

I numeri dell’edizione confermano il bilancio positivo: record assoluto di presenze complessive e 15 sessioni consecutive di tutto esaurito sul campo centrale. La capienza dell’impianto è stata portata a 13.648 posti, con 2.375 seggiolini aggiunti dal 2022 a oggi. Rispetto all’anno precedente sono stati inoltre investiti 5,5 milioni di euro in impianti e allestimenti, tra cui la nuova Players Lounge e l’ampliamento del Fan Village, mentre altri 7,7 milioni sono stati destinati al marketing e alla promozione del programma “Tennis nelle Scuole” in Piemonte e Liguria. Circa 600 persone sono state impiegate nelle operazioni di allestimento e disallestimento.

Il futuro della sede: Torino in attesa della decisione

La questione del futuro delle Finals è stata al centro delle domande rivolte a Binaghi. Il presidente della FITP ha spiegato che la decisione sulla sede del 2028 nascerà da un confronto tra Federazione, Sport e Salute, ATP, Governo, Comune, Regione e sponsor. La valutazione dovrà tenere conto non soltanto delle condizioni organizzative ed economiche, ma anche delle prospettive di sviluppo del tennis italiano e della distribuzione dei grandi eventi sul territorio nazionale.

Rispondendo a una domanda sulla scelta della sede, Binaghi ha chiarito che “la decisione scaturirà dal confronto tra FITP, Sport e Salute, ATP, Governo, Comune, Regione e sponsor titolari”. Un quadro complesso, ha aggiunto, perché la Federazione deve valutare anche “le opzioni di sviluppo dell’intero movimento tennistico italiano e la distribuzione equa dei grandi eventi sul territorio nazionale”.

Il ruolo dell’ATP e le tempistiche

Sul piano contrattuale, la manifestazione è attualmente assegnata alla FITP con sede a Torino. La Federazione può proporre un eventuale trasferimento, ma l’ultima parola spetta all’ATP, proprietaria dei diritti del torneo. Binaghi ha precisato che “la Federazione può proporre un cambio di sede, ma l’ATP ha l’ultima parola in quanto proprietaria dei diritti”. Tra i criteri che saranno presi in considerazione ci sono i bilanci, le infrastrutture e la raggiungibilità internazionale: il 17% degli spettatori delle Finals arriva infatti da oltre 100 Paesi.

Per quanto riguarda le tempistiche, il presidente FITP ha indicato la prima metà del 2027 come termine entro cui formalizzare la decisione: “Le sedi dei grandi eventi internazionali devono essere annunciate circa un anno e mezzo prima dell’edizione”. Binaghi ha inoltre ribadito il valore della sede attuale, definendo Torino “una location straordinaria, efficiente e con la dimensione ideale per questa manifestazione“.

Le istituzioni confermano il sostegno a Torino

Nel corso della conferenza, il sindaco Stefano Lorusso ha ribadito la volontà dell’amministrazione comunale e della Regione di proseguire il rapporto con le ATP Finals per l’intero ciclo fino al 2030. Il primo cittadino ha sottolineato il lavoro svolto dalla città e il contributo delle diverse realtà coinvolte, dai trasporti pubblici alla pulizia urbana, dalla Polizia Locale al personale di alberghi e ristoranti. Nel suo intervento ha descritto l’approccio della città con queste parole: “Torino affronta questi eventi con spirito sabaudo: lavorando tanto e puntando a migliorare ogni edizione senza accontentarsi”.

Anche il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha confermato l’inserimento nel bilancio pluriennale regionale della quota di sostegno alle Finals fino al 2030. Cirio ha richiamato l’importanza di rendicontare l’utilizzo delle risorse pubbliche e ha sottolineato come l’assenza di Sinner abbia dimostrato la solidità della manifestazione: “Lo ‘stress test’ dell’assenza di Sinner ha dimostrato la forza del contenitore: la manifestazione vive e vince anche oltre i singoli campioni”. Il presidente regionale ha inoltre annunciato un ulteriore impegno per la diffusione dello sport strutturato nelle scuole.

Il Governo e il reinvestimento degli utili

Il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ha evidenziato il valore della collaborazione tra le istituzioni e il modello di reinvestimento degli utili generati dai grandi eventi in progetti destinati al territorio. Tra le iniziative citate figurano le Next Gen ATP Finals a Reggio Calabria, il nuovo centro tennistico di Palermo in memoria di Paolo Borsellino, il potenziamento di “Racchette in Classe” e il programma da un miliardo di euro per le palestre scolastiche.

Abodi ha richiamato la necessità di una visione complessiva degli investimenti: “Il Governo investe con una visione d’insieme: colleghiamo Torino a Bologna e Reggio Calabria”. Sulla futura sede delle Finals, ha infine ricordato che la valutazione oltre il 2027 terrà conto “del grande valore generato da Torino e dell’accoglienza straordinaria che la città e l’Italia sanno offrire al mondo”.