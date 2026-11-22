Jannik Sinner sarebbe stato a Milano nella giornata di sabato per un consulto con il chirurgo Lasse Lempaïnen. Al centro della valutazione la gestione del problema fisico: proseguire con un trattamento conservativo oppure intervenire chirurgicamente. In caso di operazione, la partecipazione agli Australian Open sarebbe a rischio.

Sono ore delicate per il futuro immediato di Jannik Sinner. Secondo quanto riportato da Open, il numero uno azzurro sarebbe stato a Milano sabato per un consulto con il chirurgo Lasse Lempaïnen, specialista di riferimento per gli infortuni muscolari. La valutazione sarebbe legata alla scelta tra proseguire con un trattamento conservativo oppure ricorrere all’intervento chirurgico. Una decisione che potrebbe avere conseguenze importanti sul calendario del tennista italiano: qualora si optasse per l’operazione, infatti, la presenza agli Australian Open sarebbe a rischio. Al momento non sono però arrivati comunicati ufficiali da parte di Sinner o di coloro che stanno vicini al tennista. La situazione resta in evoluzione, in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle condizioni dell’azzurro e sulla strada che verrà scelta per il recupero.