Carlos Alcaraz ha superato Ben Shelton al termine di una battaglia di tre set, conquistando un posto in finale alle ATP Finals di Torino. Lo spagnolo ha dovuto fare i conti con un avversario particolarmente aggressivo e con qualche difficoltà al servizio, riuscendo però a cambiare marcia nella seconda parte dell’incontro. Al termine della sfida, il numero tre del mondo ha analizzato la propria prestazione in conferenza stampa, soffermandosi sulla rivalità con l’americano, sulla gestione dei momenti di pressione e sulle proprie condizioni fisiche, anche in vista della finale di domani.

Sulla rivalità con Shelton

Il murciano classe 2003 ha esordito parlando della rivalità che ormai si sta consolidando con Ben Shelton. “Questa rivalità sta diventando sempre più bella e sarà una grande sfida anche in futuro. Sono felice: ogni volta che ci affrontiamo è una grande battaglia. Sono partite che mi hanno reso e mi rendono un giocatore migliore, perché mi danno tanti spunti su ciò che devo migliorare nei prossimi allenamenti”.

Sulla gestione dei momenti di pressione

“Oggi ci ho semplicemente provato fino in fondo. Non ho pensato all’aspetto fisico, mi sentivo bene e, se avessi perso, sarebbe stato comunque giusto. Nel tie-break del terzo set non ho cercato di fare qualcosa di diverso, ma soltanto di giocare un buon tennis. Ho provato a non lasciare che il momento influenzasse il mio gioco, restando calmo e rilassato. Se sbaglio o perdo, ma sento di aver fatto le cose giuste, esco dal campo felice e orgoglioso. Si trattava soltanto di accettare la situazione, godersi la pressione e provare a fare ciò che mi fa sentire bene in campo”.

Sul miglioramento al servizio

“Nel primo game in cui ho subito il break, Ben ha risposto tantissime volte e molto bene. Quando succede, ti senti più nervoso e vuoi spingerti ancora di più al limite. Ho capito che quando sono rilassato riesco a fare un movimento fluido e ad accelerare, mentre quando sono teso cerco di fare più di quanto dovrei. Dopo il secondo set ho capito che dovevo semplicemente ritrovare un movimento fluido, restando rilassato. Non sono un servebot, ho bisogno di conquistare i punti anche da fondocampo. Una volta compreso questo, il servizio è andato molto meglio”.

Sulle condizioni fisiche e il problema alla coscia

Alcaraz ha poi parlato delle sue condizioni fisiche e del problema alla coscia che lo sta perseguitando in questo periodo. “Me ne sto prendendo cura. Anche oggi è stato un test davvero importante per capire a che punto sono fisicamente e penso sia andata alla grande. Mi sento benissimo, mi muovo con intensità, probabilmente senza spingermi al limite. Se non avessi avuto questo problema alla coscia, mi sarei mosso in maniera leggermente diversa, probabilmente spingendo ancora di più. Sto capendo che devo stare attento e che a volte non devo spingermi al limite in determinati movimenti e su certe palle. Non devo correre su ogni singola palla, ed è qualcosa che sto imparando proprio adesso. Ora mi sento meglio, oggi ho avuto ottime risposte. Andrò dal mio fisioterapista per recuperare ed essere pronto per domani”.

Sull’affetto del pubblico italiano

“Anche quando gioco contro Jannik, qui in Italia, sento che non c’è tutto lo stadio contro di me. Mi sento davvero amato ogni volta che vengo qui. È pazzesca l’energia che ricevo durante ogni allenamento e ogni partita. Ho ottenuto grandi risultati in Italia, non soltanto nei tornei ATP, ma anche da junior, nell’Under 14 e nelle altre competizioni. Il pubblico rende tutto ancora più facile. Amo giocare davanti a loro, sono davvero appassionati di questo sport. Non sono sorpreso, perché quello che sta facendo l’Italia nel tennis è fantastico: sta catturando l’attenzione di tantissime persone”.

Sulla possibilità di vincere le ATP Finals

Lo spagnolo ha parlato delle possibilità di vincere le ATP Finals. “Abbiamo cercato di restare concentrati in ogni momento. Nel tie-break sappiamo quanto sia importante ogni singolo punto. Dopo l’ace dell’1-0 abbiamo capito l’importanza dei due punti successivi e siamo rimasti molto concentrati. Poche volte nella mia vita ho vissuto qualcosa del genere. Abbiamo cercato di accettare la situazione, di goderci quella tensione e di giocare un buon tennis. Credo che lui abbia sentito un po’ di pressione su alcuni colpi e commesso errori che normalmente non avrebbe fatto. Abbiamo approfittato di quei momenti. Vincere significherebbe tantissimo per me e per il mio team. È uno dei tornei più importanti del calendario, perché affronti gli otto migliori giocatori del mondo. Domani avremo l’ultima cartuccia dopo una settimana meravigliosa per il nostro gioco e la nostra fiducia. Cercheremo di sfruttarla e di fare le cose per bene”.

Ancora sulle condizioni fisiche in vista della finale

Il classe 2003 ha avuto buone sensazioni: “Fisicamente mi sono sentito molto bene. Oggi non era il momento di fare calcoli o entrare in campo con dubbi: bisognava dare tutto e vedere come mi sentivo. Mi sono mosso bene. Forse non ho fatto il matto come avrei potuto fare se non avessi avuto il problema alla gamba (ride, ndr), ma questo mi ha aiutato a capire come dovrò comportarmi quando sarò completamente sano. Non devo andare a rincorrere certe palle impossibili per sentirmi bene fisicamente. Dopo la battaglia di oggi sto bene e utilizzeremo ogni minuto e ogni ora per recuperare ed essere al meglio domani”, ha dichiarato Alcaraz.

Sull’evoluzione della partita e le difficoltà iniziali

Il murciano ha messo in risalto le difficoltà inziiali e l’approccio avuto a inizio match. “Non ho iniziato come avrei voluto. Credo di aver dato per scontato che avrei giocato allo stesso livello di ieri, ma è un errore. Ogni giorno è diverso e bisogna essere concentrati per esprimere il proprio tennis. Ho iniziato con qualche dubbio nei colpi e diversi errori, anche per merito di Ben, che ha giocato a una velocità molto alta mettendomi pressione. Ero frustrato perché non riuscivo a trovare un buon livello. Avere un buon atteggiamento non significa non lamentarsi o non parlare durante la partita. In quei momenti, per me, urlare e sfogarmi è stato positivo: avevo iniziato teso e questo mi ha aiutato a rilassarmi. Anche se ho perso il set, ho avuto delle palle break, ho iniziato a giocare meglio e a prendere fiducia, riuscendo a liberarmi del nervosismo iniziale”.

Sulla finale e il rapporto con Juan Carlos Ferrero

“Questa è una domanda che dovete fare a lui. Non mi metto nei suoi panni, non sono Ferrero. Sono partite intense e, fisicamente, ogni giorno che passa ho meno tempo per andare a Bologna e adattarmi alle condizioni di lì. Se ne avrete l’opportunità, dovrete chiedere a lui”, ha detto Alcaraz.

Sulla maturità mostrata nella vittoria

Lo spagnolo ha poi concluso: “Sono sensazioni diverse. Quando tutto gira per il verso giusto, giochi a un livello incredibile e ti entra tutto, esci dal campo molto contento di quello che hai fatto. Quando invece vinci una partita in cui hai avuto più problemi e sei riuscito a risolverli partendo da una base di tranquillità e maturità, la sensazione è diversa. Credo che questo tipo di partite ti faccia crescere di più. Dopo incontri del genere pensi di aver fatto non uno, ma magari due passi in avanti. È una sensazione diversa, ma molto migliore. Vedo che sto facendo le cose per bene e partite come quella di oggi lo confermano”.