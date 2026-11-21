Luciano Darderi, numero 21 del ranking ATP e convocato per le Finals di Coppa Davis a Bologna, ha parlato ai microfoni di Spazio Tennis, soffermandosi sulla stagione appena conclusa, sulla crescita del tennis italiano e sul livello della concorrenza in Nazionale.

Il tennista azzurro ha analizzato il rendimento dei giocatori che hanno fatto parte delle ATP Finals, sottolineando quanto siano numerosi i risultati di prestigio ottenuti negli ultimi mesi: “Sicuramente tutti quelli che stanno qua hanno fatto, o quasi tutti, l’anno della carriera. A parte ovviamente chi ha già giocato tante volte, penso che abbiano fatto grandissimi risultati: hanno fatto una finale a Parigi, sono andati in finale a US Open, a Shanghai, a Wimbledon. Alla fine uno o due risultati grandi, grandi li hanno fatti”.

Darderi ha poi parlato del proprio percorso e della possibilità di ritagliarsi uno spazio sempre più importante, senza nascondere la fiducia nei propri mezzi: “Quest’anno non ci siamo riusciti, ma spero di potercela fare il prossimo anno, tra due, quando sarà, perché due o tre anni fa ero 35, l’anno scorso 25, quest’anno sono arrivato a 16. Mi sono espresso bene, quindi diciamo che ho fiducia in me stesso e abbiamo tempo“.

Il ventitreenne ha anche spiegato come la fase finale della stagione possa rappresentare un momento complicato, soprattutto per chi non ha le caratteristiche ideali per giocare sul cemento indoor. “Sicuramente due anni fa non ero preparato a giocare a questi livelli. Poi devo mettere in conto anche che a fine stagione tutti arrivano stanchi. Questa è la cosa più importante. Io sono uno che fa più punti durante la stagione sul cemento, un po’ quest’anno almeno, e poi anche sulla terra. Quando uno arriva a fine stagione, se viene in questi tornei, è stancante. Non è la mia miglior superficie, ma ce ne sono pochi tornei. Uno non può giudicare un giocatore per tre tornei in questo periodo di tempo”.

Nonostante le difficoltà, Darderi ha ribadito la propria disponibilità in vista dell’impegno in Davis, dove farà parte della squadra azzurra: “Sicuramente in Italia ci sono giocatori molto migliori di me sull’indoor, però io sarò pronto in caso di chiamata. Sarò pronto a giocare”.

Il discorso si è poi spostato sul momento straordinario vissuto dal tennis italiano, con particolare riferimento ai risultati di Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti e alla crescita generale del movimento. “Penso che comunque Flavio e Lorenzo siano convocati e abbiano fatto risultati pazzeschi nelle ultime settimane anche indoor. Al di là di Flavio, che ovviamente sta giocando alle Finals ed è comunque difficile vincere una partita, ha una forza in più perché il tennis in Italia è cresciuto, i bambini giocano di più a tennis, ci sono molti più circoli di prima e questa è una cosa che aiuta“.

Darderi ha quindi evidenziato come i successi degli azzurri stiano contribuendo a rendere sempre più abituali risultati che, fino a qualche anno fa, sembravano eccezionali: “Oggi, quando Flavio fa un risultato come alle Finals, sembra una cosa normale. Secondo me quello che ha fatto è una cosa grandissima, un merito grandissimo, ma non solo Flavio: anche chi vince un 250, chi vince un 500. Penso che quest’anno il tennis italiano abbia fatto qualcosa di significativo. Dieci anni fa non avevamo fatto niente”.

Un cambiamento che, secondo l’azzurro, porta con sé anche nuove aspettative e una pressione diversa da gestire: “Non è facile da gestire, ma comunque uno dentro di sé sa quello che vuol dire arrivare a una semifinale di Masters 1000, a Monte-Carlo, e ottenere risultati vari. Da quel punto di vista…”

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