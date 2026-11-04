ATP Finals 2026: Arthur Fils qualificato, due posti ancora da assegnare

Da un francese a un altro, passando per Torino. Quentin Halys elimina Frances Tiafoe al secondo turno del Masters 1000 di Parigi 2026 (6-3 1-6 7-6(9)), di conseguenza Arthur Fils è matematicamente qualificato alle ATP Finals 2026. Per il classe 2004 si tratta della prima presenza in carriera nel “Torneo dei Maestri” e si aggiunge ad Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton, Daniil Medvedev e Falvio Cobolli. Per la prima volta dal 2016, quando si qualificò Gael Monfils, la Francia avrà un proprio rappresentate alle ATP Finals.
Dietro di lui la lotta si infiamma per gli ultimi due pass: con Tiafoe e Rafa Jodar eliminati a Parigi, Alex de Minaur, Novak Djokovic, Taylor Firtz e Tommy Paul hanno una ghiotta occasione per agguantare l’ottava e la nona piazza nella Race. Difatti, in virtù della rinuncia di Jannik Sinner, anche il nono classificato staccherà un pass per Torino. L’italiano era matematicamente qualificato, ma ha interrotto anzitempo la propria stagione causa infortunio.
La Race to Turin dopo l’eliminazione di Tiafoe da Parigi
- Alexander Zverev – 9.350 punti (qualificato)
- Jannik Sinner – 7.950 punti (qualificato, ma assente per infortunio)
- Carlos Alcaraz – 5.110 punti (qualificato)
- Ben Shelton – 4.620 punti (qualificato)
- Daniil Medvedev – 3.820 punti (qualificato)
- Flavio Cobolli – 3.680 punti (qualificato)
- Arthur Fils – 3.535 punti (qualificato)
- Frances Tiafoe – 3.390 punti (eliminato al secondo turno del Masters 1000 di Parigi)
- Rafael Jódar – 3.234 punti (eliminato al secondo turno del Masters 1000 di Parigi)
- Alex de Minaur – 3.170 punti (secondo turno del Masters 1000 di Parigi ancora da disputare)
- Novak Djoković – 2.940 punti (secondo turno del Masters 1000 di Parigi ancora da disputare)
- Taylor Fritz – 2.900 punti (secondo turno del Masters 1000 di Parigi ancora da disputare)
- Tommy Paul – 2.775 punti (secondo turno del Masters 1000 di Parigi ancora da disputare)