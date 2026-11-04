ATP Finals: il campo che accoglierà i giocatori, Sport e Salute e FITP creano una nuova esperienza per Torino

Torino e la Inalpi Arena sono pronte per accogliere gli otto campioni che si sfideranno durante le Nitto ATP Finals. Il campo su cui si sfideranno i giocatori sarà uno spazio in cui ogni linea, ogni superficie e ogni dettaglio concorrono a costruire un’esperienza che va oltre il gioco. Il progetto è stato voluto dal Governo e firmato da Sport e Salute con la collaborazione di FITP e ATP.

Filo conduttore è il colore blu. Non si tratta solo di una scelta cromatica, ma il segno di una visione. Corre lungo le linee, accende gli spazi, valorizza le superfici e accompagna ogni dettaglio di un progetto costruito per dare forma a un’esperienza riconoscibile. Ogni elemento è pensato per costruire un autentico racconto visivo e mettere in relazione il tennis con la città ospitante.

Sport e Salute, insieme alla FITP, ha assunto una direzione riconoscibile: non solo portare un grande evento in una città, ma fare della città stessa una parte integrante dell’evento. Difatti, le ATP Finals non iniziano con il primo punto e non terminano con l’ultimo vincente. Esse vivono negli spazi, nel pubblico, nella città e nell’abilità dello sport di generare emozioni, connessioni e ricordi.

In questo modo, Torino diventa una scena diffusa in cui tennis e identità urbana si incontrano nel segno del blu, che ne traccia le nuove prospettive. Se il campo è il cuore dell’esperienza, essa si estende oltre le linee: lo sport non porta solo un evento in città, ma anche una nuova energia.