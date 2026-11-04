Doppio WTA Finals 2026: ecco le avversarie di Errani e Paolini

Le WTA Finals 2026 stanno per cominciare (9-15 novembre) e nelle scorse ore sono stati sorteggiati i gironi del singolare e del doppio. In quel di Indian Wells, scenderanno in campo anche Sara Errani e Jasmine Paolini che hanno centrato la terza qualificazione consecutiva al torneo di fine stagione grazie al trionfo nel WTA 500 di Tokyo. Le azzurre, che in Giappone hanno alzato il loro decimo titolo, si sono qualificate come nona coppia per le Finals, complice l’infortunio di Aleksandra Krunic, costretta a dare forfait insieme alla partner Anna Danilina.

Nelle precedenti due edizioni, le campionesse olimpiche di Parigi 2024 non hanno mai superato il girone e raggiunto la semifinale. Nel deserto californiano, Errani e Paolini punteranno a migliorarsi e nel Gruppo 2 se la vedranno con Townsend/Siniakova, Melichar-Martinez/Bucsa e Schuurs/Perez. Il Gruppo 1 è, invece, formato dalle coppie Dabrowski/Stefani, Mladenovic/Hanyu, Su-Wei/Ostapenko e Shuai/Mertens.

IL TABELLONE

Group 1

Dabrowski/Stefani

Mladenovic/Hanyu

Su-Wei/Ostapenko

Shuai/Mertens

Group 2