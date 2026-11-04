Infortunio per Vasamì al Challenger di Taranto: il 2007 esce dal campo in barella

Destano preoccupazione le condizioni fisiche di Jacopo Vasamì, che ha subito un infortunio ed è uscito in barella dal campo durante il primo turno del Challenger 50 di Taranto 2026. Nella partita contro il bulgaro Adrian Andreev, il classe 2007 italiano è inciampato sul punteggio di 3-3 (30-30) con una brutta torsione per la sua caviglia sinistra. La caduta lo ha costretto ad abbandonare la contesa, rimane da capire l’entità dell’infortunio.

Dopo una prima metà di 2026 che ha visto Vasamì giocare la prima finale della carriera sia a livello ITF (M25 Trento, M25 Badalona) sia nel circuito Challenger (torneo di Vicenza, categoria 75), la seconda parte dell’anno si è rivelata più complicata del previsto. In estate, il tennista romano ha accusato problemi fisici che lo hanno tenuto lontano dai campi da luglio a fine ottobre. Il Challenger di Taranto era solo il secondo torneo disputato da Vasamì dopo il rientro alle competizioni. L’augurio è di rivederlo in campo al più presto.