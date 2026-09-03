Vasamì aggiorna sulle sue condizioni: “Problemi fisici, lavoriamo per tornare presto”

Jacopo Vasamì è lontano dalle competizioni da ormai oltre un mese. Il giovane azzurro, attraverso i propri canali social, ha fornito un aggiornamento sulle sue condizioni fisiche e sul lavoro che sta svolgendo insieme al proprio team per tornare in campo.

“Piccolo aggiornamento. Nelle ultime settimane dei problemi fisici mi hanno tenuto lontano dalla competizione. Io e il mio team stiamo lavorando ogni giorno duramente per poter tornare presto a competere”, ha scritto Vasamì.

L’ultimo match in singolare del romano risale al 28 luglio, quando al primo turno del Challenger 125 di San Marino era stato sconfitto da Juan Pablo Varillas con il punteggio di 6-2 6-2. La sua ultima presenza in assoluto è invece datata 30 luglio, nei quarti di finale del torneo di doppio, disputati in coppia con Filippo Romano. Da quel momento Vasamì non è più sceso in campo in competizioni ufficiali.

L’infortunio

I problemi fisici avevano condizionato anche le settimane precedenti. Il 29 giugno, al Challenger di Milano, Vasamì era stato costretto al ritiro contro Daniel Rincón sul 6-2 1-0 per lo spagnolo a causa di un problema alla schiena.

Una battuta d’arresto arrivata dopo una parte centrale di stagione particolarmente positiva, nella quale Vasamì aveva raggiunto la finale al Challenger di Vicenza, persa il 31 maggio contro Lukas Neumayer, oltre a ottenere alcune vittorie nei tabelloni principali di Perugia e Parma.

Il rientro

Al momento non è stata indicata una data per il rientro: l’obiettivo, come spiegato dallo stesso Vasamì, è recuperare pienamente e tornare presto a competere.