Fils verso Tokyo, ma dovrà partire dalle qualificazioni

Arthur Fils dovrà passare dalle qualificazioni per poter accedere al tabellone principale dell’ATP 500 di Tokyo. Una situazione particolare per il francese, che non ha ottenuto l’ingresso diretto nel main draw del torneo giapponese.

Fils, vincitore dell’edizione 2024, dovrà quindi iniziare il proprio percorso dalle qualificazioni, in programma il 28 e 29 settembre, per conquistare un posto nel tabellone principale, previsto dal 30 settembre al 6 ottobre.

Il francese aveva trionfato a Tokyo nel 2024, superando in finale il connazionale Ugo Humbert. L’edizione 2025, invece, è stata vinta da Carlos Alcaraz, che ha battuto in finale Taylor Fritz. Fils si trova nella situazione insolita di dover superare le qualificazioni per poter tornare a giocare il torneo che lo aveva visto trionfare due anni fa.