L’eventuale intervento al ginocchio potrebbe rappresentare soltanto il primo passo di un percorso molto più lungo per Jannik Sinner. A preoccupare, oltre ai tempi di recupero, è soprattutto la possibilità che l’azzurro impieghi parecchio tempo prima di ritrovare la condizione e la competitività che lo avevano accompagnato nella prima parte della stagione. A parlarne è Mats Wilander, che ha espresso una previsione tutt’altro che ottimistica sul futuro del numero uno italiano.

L’ex campione svedese, intervenuto ai microfoni di Tennis365, ha sottolineato quanto sarebbe complicato ripartire dopo uno stop prolungato, soprattutto considerando il livello raggiunto da Sinner nei mesi precedenti.

“Tornare ad alto livello dopo un’assenza così lunga è impossibile. Il dominio che aveva mostrato vincendo i primi cinque Masters 1000 della stagione era straordinario. Se dovesse operarsi, avrebbe bisogno di ancora più tempo per provare a tornare il giocatore che era”, ha dichiarato Wilander.

La situazione resta in evoluzione, con Sinner chiamato a valutare attentamente le opzioni disponibili per risolvere il problema al ginocchio sinistro. La strada dell’intervento chirurgico, inizialmente non preferita, potrebbe diventare una possibilità concreta qualora il dolore persistesse.

Wilander ha poi evidenziato anche le difficoltà legate al recupero della fiducia e alla necessità di ritrovare gradualmente il ritmo partita, ipotizzando tempi decisamente più lunghi rispetto alle aspettative.

“Sinner avrà bisogno di tempo per ricostruire completamente la propria fiducia. Normalmente, per tornare al miglior livello servono il doppio del tempo rispetto a quello trascorso lontano dal campo. La mia sensazione è che non lo vedremo davvero competitivo per almeno un anno. Mi sembra estremamente difficile che possa giocare gli Australian Open con sufficienti garanzie“, ha concluso l’ex numero uno del mondo.

Uno scenario che, qualora dovesse concretizzarsi l’operazione, potrebbe spostare il ritorno di Sinner verso la stagione sulla terra battuta o addirittura quella sull’erba, con inevitabili ripercussioni anche sulla classifica ATP.