Si chiude con una sconfitta il percorso di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, e non solo alle ATP Finals 2026. La coppia italiana ha perso anche il terzo incontro del girone, cedendo a Kevin Krawietz e Tim Puetz con il punteggio di 6-7(7) 7-6(3) 10-7, al termine di una partita combattuta e decisa soltanto al super tie-break. Un epilogo amaro per i due azzurri, che avevano già annunciato la separazione al termine della stagione: quella contro i tedeschi è stata la loro ultima partita ufficiale insieme, dopo un percorso iniziato nel 2023.

Una partita decisa sul filo

Vavassori ha cominciato dichiarandosi deluso ma consapevole del valore degli avversari: “Sicuramente non ci aspettavamo tre sconfitte, avevamo altri obiettivi, ma questo è lo sport. Erano tutti giocatori fortissimi, campioni e finalisti Slam. Oggi è stata la partita migliore delle tre per noi”. Prima di unirsi al coro di dubbi sulla superficie di quest’anno: “Il campo era velocissimo, era difficile rispondere, specialmente per noi che abbiamo entrambi il rovescio a una mano. È comunque un peccato, ci meritavamo di vincere un match”.

Quindi, cos’è mancato? “Due punti! Krawietz e Puetz sono una coppia veramente forte, penso anche che fosse la loro ultima partita insieme. Vorrei che alle ATP Finals si giocasse tutto il terzo set invece di un super tie-break. Sono l’evento più importante dell’anno sul circuito ATP e ci sarebbe il tempo di giocare partite complete”.

Bolelli e l’esclusione dalla Coppa Davis

La conferenza stampa è stata anche l’occasione per parlare della mancata convocazione di Bolelli per le Final Eight di Coppa Davis. Il 19 novembre è stato infatti annunciato l’inserimento di Matteo Berrettini al suo posto: “Sono dispiaciuto, però sono anche consapevole che ci sono tantissimi giocatori forti e giovani che meritano il posto. Siamo tanti, ci sono solo cinque posti, quindi qualcuno deve rimanere fuori. Non l’ho presa ‘male’, ho parlato con Filippo (Volandri), che mi ha spiegato la sua idea. C’è delusione per non poter stare li con i ragazzi ma è una decisione che ci può stare”. Bolelli ha proseguito dimostrando tutta la sua maturità: “Abbiamo Darderi che è un top 20, Berrettini è un uomo Davis, poi c’è Cobolli, Wave (Vavassori), non è facile trovare spazio. Non c’è astio o arrabbiatura, sono sereno“.

Vavassori e chi?

Vavassori ha commentato la composizione della squadra italiana, spiegando di aver saputo della decisione il giorno precedente e di averla accolta mettendosi a disposizione del gruppo. Ma con chi preferirebbe giocare, eventualmente, degli altri quattro membri della squadra, tra Cobolli, Darderi, Musetti e Berrettini: “Le scelte le fa il capitano, e le rispettiamo. Siamo tutti a disposizione della squadra, già solo l’opportunità di vincere la quarta Coppa Davis di fila è una cosa impensabile. Non si sa mai, perché l’anno scorso eravamo pronti ma Flavio e Matteo hanno vinto tutti i loro match, quindi non siamo mai scesi in campo”.

La fine di un percorso

Per Bolelli e Vavassori si chiude così un capitolo iniziato nel 2023 e arrivato a risultati che, come ha ricordato Andrea, qualche anno prima sarebbero stati difficili anche solo da immaginare. Il piemontese nel 2027 giocherà in coppia con Marcelo Arevalo, parte della quarta miglior coppia del 2026 insieme a Mate Pavic: “È stato un bellissimo percorso, adesso ci vogliamo solo godere del meritato riposo per poi ripartire con la preparazione e obiettivi alti. Vale sia per me che per Simone, abbiamo entrambi giocato bene con altri compagni. È stato un bellissimo percorso, per adesso ci vogliamo concentrare più su quello”.