Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di sabato 21 novembre alle Nitto ATP Finals 2026. A Torino è tempo di semifinali con Carlos Alcaraz che apre il programma del singolare nell’attessissima sfida contro l’americano Ben Shelton, pochi giorno dopo la lroo finale nel Masters 1000 di Parigi. In campo anche il doppio tra Marcelo Arevalo/Mate Pavic e Christian Harrison/Neal Skupski come primo match di giornata e quello tra la coppia tedesca Kevin Krawietz/Tim Puetz e il duo francese Theo Arribage/Albano Olivetti. Sarà Alexander Zverev a chiudere una grande giornata di tennis alla Inalpi Arena, il quale sfiderà il vincente dell’ultimo match dei gironi tra Daniil Medvedev e Frances Tiafoe.

Il programma completo

INALPI ARENA

ore 12.00 – Arevalo/Pavic vs Harrison/Skupski

non prima delle 14.30 – Alcaraz vs Shelton

non prima delle 18.00 – Krawietz/Puetz vs Arribage/Olivetti

non prima delle 20.30 – Zverev vs Medvedev O Tiafoe