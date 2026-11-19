Matteo Berrettini ha voluto dedicare un pensiero a Flavio Cobolli dopo la sconfitta contro Frances Tiafoe alle ATP Finals di Torino, risultato che ha sancito l’eliminazione matematica dell’azzurro dalla corsa alle semifinali. Il romano, protagonista di una stagione straordinaria culminata con la prima qualificazione al torneo dei Maestri, ha voluto esprimere la propria vicinanza al connazionale, che lo ha raggiunto negli spogliatoi al termine della partita.

“È ovvio che mi sia dispiaciuto. Ha disputato una stagione incredibile e, quando l’ho raggiunto negli spogliatoi, l’ho trovato un po’ giù di morale”, ha raccontato Berrettini, spiegando poi le parole rivolte a Cobolli per consolarlo: “Gli ho detto soltanto che, nonostante la delusione del momento, doveva essere fiero del percorso fatto: al mondo sono soltanto otto i giocatori che riescono a qualificarsi per questo evento e nessuno doveva togliergli dalla testa l’importanza di questo traguardo”.

Berrettini ha poi riconosciuto il rammarico per un’occasione che avrebbe potuto regalare a Cobolli un’esperienza ancora più lunga: “È chiaro che, essendosi giocato tutto nel secondo set, avrebbe potuto godersi un po’ di più questa esperienza, ma il tennis è anche questo”.

Infine, un ultimo messaggio di complimenti per il percorso del connazionale: “Rinnovo i complimenti a voi: probabilmente non ce n’è nemmeno bisogno, ma è giusto farli ancora”.