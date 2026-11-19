Alex de Minaur si tiene pronto. Con Carlos Alcaraz alle prese con un problema muscolare alla coscia sinistra, l’australiano, prima riserva delle ATP Finals, continua ad allenarsi a Torino in attesa di un’eventuale chiamata. Il numero 1 australiano è sceso in campo anche oggi, svolgendo una sessione di allenamento insieme a Ziga Sesko. De Minaur è arrivato a Torino da giorni e sta mantenendo il ritmo in vista della possibilità di subentrare nel torneo.

La situazione di Alcaraz tiene infatti aperto uno scenario che potrebbe coinvolgere direttamente l’australiano. Lo spagnolo ha cancellato l’allenamento previsto oggi a causa del problema muscolare alla coscia sinistra e si è sottoposto a una risonanza magnetica per valutare le proprie condizioni. Resta da capire se sarà in grado di proseguire le ATP Finals e disputare l’ultimo incontro del girone contro Flavio Cobolli.

In caso di ritiro, sarebbe proprio de Minaur a prendere il suo posto.