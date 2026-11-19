La porta della Coppa Davis potrebbe riaprirsi per Matteo Berrettini. Il romano, inizialmente escluso dalle pre-convocazioni per la Final 8 di Bologna, è tornato in corsa per un posto nella squadra azzurra chiamata a difendere il titolo conquistato lo scorso anno. A riportare la notizia è La Gazzetta dello Sport, secondo cui sarebbe molto probabile un suo inserimento nel gruppo azzurro.

A rafforzare questa possibilità ci sono anche le indicazioni arrivate dal campo. Berrettini si è allenato ieri sullo stesso campo in cemento indoor che verrà utilizzato per la Final 8 di Coppa Davis. Sul medesimo terreno si è preparato anche Luciano Darderi. Un indizio significativo in vista delle convocazioni definitive.

LA DECISIONE DI VOLANDRI

Adesso la palla passa a Filippo Volandri. Il capitano azzurro aveva inizialmente inserito nella lista dei pre-convocati Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Musetti e la coppia di doppio formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori. La lista, tuttavia, non è ancora definitiva. Il regolamento consente infatti di apportare fino a tre modifiche alle convocazioni, con il termine ultimo fissato per le ore 11 di lunedì 23 novembre. C’è dunque ancora tempo per ridisegnare il gruppo azzurro e inserire eventualmente Berrettini. Il conto alla rovescia è iniziato: il romano aspetta un segnale, mentre la possibilità di rivederlo in Coppa Davis prende sempre più consistenza.