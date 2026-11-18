“È la partita che mi rende più triste della mia carriera“, così un commosso Flavio Cobolli in conferenza stampa dopo la partita che ha sancito la sua matematica eliminazione dalle ATP Finals 2026. La sconfitta 7-6(6) 6-0 rimediata da Frances Tiafoe, infatti, non lascia alcuna chance di agguantare la qualificazione alla semifinale. L’italiano si è detto in difficoltà nel trovare una spiegazione per il crollo accusato nel secondo set: “Non so cosa sia accaduto tra primo e secondo set. Qualcosa è sicuramente successo, ma non so cosa. È la prima volta che mi sento così”.

Un recupero fisico più difficile del previsto

Una prima ipotesi, avanzata dallo stesso Cobolli durante la conferenza, è stata quella legata al difficile recupero dal problema fisico accusato durante l’ATP 500 di Vienna. L’attuale numero 6 del mondo, infatti, ha detto: “Penso di non aver recuperato al 100% dall’infortunio. Ho giocato bene per un’ora e poi mi sono sentito stanco e in difficoltà negli spostamenti, è accaduto anche contro Medvedev“.

Nonostante la sensazione di non essere al meglio fisicamente, l’azzurro ha riassicurato tutti: “Sto bene e la mia partecipazione contro Alcaraz e in Coppa Davis non è a rischio. Devo solo ritrovare la forma, perché mi sono fatto male in un punto fastidioso e ci sto mettendo più del previsto a tornare dove vorrei”.

La delusione da smaltire

Il tennista romano ha poi ammesso di aver avvertito anche un peso emotivo: “Oggi nel secondo set non mi sono divertito e ho sentito tanto peso sulle mie spalle, ma non era tensione: volevo solo fare bene per questo pubblico e per le persone che lavorano con me. Non ci sono riuscito e sono molto deluso”. Cobolli ha poi aggiunto: “Ora sono dispiaciuto, perché non volevo che finissero così le mie ATP Finals. Però il tennis è così e bisogna accettarlo“.

Pur amareggiato, il classe 2002 ha riconosciuto di aver disputato una stagione di alto profilo: “Credo che nessuno a inizio anno pensasse di vedermi qui alle Finals e so di avere tanti margini di miglioramento“. Cobolli ha aggiunto anche: “Sono orgoglioso delle persone e degli amici che ho trovato, come Matteo [Berrettini, ndr] che mi ha sostenuto in questi giorni”. Infine, il finalista del Roland Garros ha definitivo “un regalo bellissimo” l’opportunità di giocare l’ultimo match contro Carlos Alcaraz. Una partita ininfluente per il torneo, ma che Cobolli proverà ad usare per “rendere omaggio a questa stagione“.