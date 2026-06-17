ATP 500 Queen’s 2026: Cerundolo pazzo per la tripletta di Messi (VIDEO)

Giornata di dediche a tema calcistico all’ATP 500 del Queen’s 2026. Dopo il pronostico poco scaramantico di Arthur Fery, infatti è toccato a Francisco Cerundolo manifestare la sua fede calcistica. La sua argentina ha esordito nel Mondiale di calcio la notte precedente al match di “Fran” contro Jenson Brooksby sull’erba di Londra e ha vinto grazie alla tripletta dell’infinito Lionel Messi. Ha vinto anche Cerundolo (6-0 6-4) e non ha potuto resistere: pennarello in mano e dedica sulla telecamera per Leo Messi.