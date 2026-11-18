Carlos Alcaraz è matematicamente qualificato in semifinale alle ATP Finals 2026. Allo spagnolo, forte delle due vittorie ottenute su Frances Tiafoe (6-2 6-2) e Daniil Medvedev (6-2 6-4), è bastato il primo set vinto proprio da Tiafoe contro Flavio Cobolli (7-6(6)). Alcaraz è apparso in forma smagliante nelle prime due uscite alla Inalpi Arena di Torino, ma rimangono da capire le sue reali condizioni fisiche. Difatti, nel corso del secondo set contro Medvedev, il classe 2003 ha accusato un problema alla coscia sinistra, vistosamente fasciata dopo l’intervento del fisioterapista.

In conferenza stampa, il 7 volte campione Slam ha parlato di un “piccolo problema agli hamstrings”, che sarà da valutare prima della partita di venerdì 20, quando affronterà Cobolli. Lo spagnolo accede in semifinale alle ATP Finals per la terza volta in carriera. Nel 2023 venne sconfitto da Novak Djokovic (6-3 6-2), mentre nel 2025 eliminò Felix Auger-Aliassime (6-2 6-4) per poi arrendersi in finale contro Jannik Sinner (7-6(4) 7-5). Il murciano cercherà dunque il successo in uno dei pochi “Big Titles” che ancora mancano nella sua bacheca.