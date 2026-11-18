Flavio Cobolli sfiderà Carlos Alcaraz nella terza e ultima giornata del “Gruppo Lendl” delle ATP Finals 2026. Il match sarà ininfluente per quanto riguarda l’esito del girone: lo spagnolo è matematicamente qualificato per la semifinale, mentre l’italiano è certo di non potersi assicurare il secondo posto. Tra i due esiste un unico precedente, che risale al primo turno del Roland Garros 2023. In quell’occasione vinse Alcaraz 6-0 6-2 7-5.

A che ora e quando Cobolli-Alcaraz

La partita Cobolli – Alcaraz andrà in scena venerdì 20 novembre come secondo match della sessione diurna, non prima delle 14:00. Prima del singolare andrà in scena, come di consueto, la partita di doppio tra Harrison/Skupsi e Granollers/Zeballos. La partita sarà visibile su Sky Sport Tennis (canale 203), in streaming su NOW e Sky Go (previo abbonamento in entrambi i casi).