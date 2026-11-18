“È stato divertente, l’atmosfera era davvero fantastica e io adoro giocare in un’arena stracolma di pubblico”, Frances Tiafoe ha esordito così in conferenza stampa dopo la vittoria su Flavio Cobolli nel secondo match del “Gruppo Lendl” alle ATP Finals 2026. Lo statunitense, che già in campo si era complimentato con il pubblico, ha proseguito parlando della sua prestazione. In particolare, si è soffermato su un inizio molto complicato: “Credo che nei primi games mi avrebbe battuto chiunque, ma una volta che ho ritrovato il ritmo tutto è andato per il meglio”.

Risposta e sfida a Medvedev

Un altro aspetto analizzato dall’attuale numero 8 del mondo è stato quello della risposta al servizio. Tiafoe ha commentato così il miglioramento tra la partita d’esordio persa contro Carlos Alcaraz (6-2 6-2) e quella vinta contro Cobolli: “Risposta? Ho giocato semplicemente a metterla in campo, nella prima partita non ne ho indovinata una. Mi sono concesso più tempo per iniziare il punto e mettere pressione”.

Infine, Tiafoe ha concluso la conferenza guardando alla partita contro Daniil Medvedev. Il match sarà un vero e proprio spareggio per accedere alla semifinale, questo il commento dello statunitense: “Senza giocare al massimo livello, battere Daniil è impossibile. È uno dei migliori giocatori del mondo e bisogna giocare prendendosi dei rischi”.