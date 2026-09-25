Laver Cup 2026: vittoria di Alcaraz/Mensik su Bublik/Fritz, Team Europe chiude il Day 1 in vantaggio

Cala il sipario sulla prima giornata della Laver Cup 2026: Team Europe 3, Team World 1. Dopo i primi tre match di singolare, l’ultimo atto è stato il doppio vinto da Carlos Alcaraz e Jakub Mensik contro Alexander Bublik e Taylor Fritz per 6-4 6-4.

La coppia ceco-spagnola sta costruendo la propria storia in questa competizione, visto che i due avevano già portato un punto serale a capitan Yannick Noah nel 2025, quando batterono Fritz e Alex Michelsen in due set. Anche in questa occasione la combinazione ha funzionato dimostrando caratteristiche combacianti. Tutto sublimato da Alcaraz in quanto tale, un’arma impropria in doppio. Dall’altra parte, il kazako chiude il suo esordio in Laver Cup con due sconfitte su due, dopo quella in singolare contro Rafael Jodar nel match d’apertura della sessione serale, mentre lo statunitense sporca il suo ottimo record in singolare per Team World con un saldo ora negativo in doppio.

Seguendo l’ormai consolidato format della Laver Cup, i punti del Day 2 di Sabato 26 settembre varranno doppio. I protagonisti saranno i tre giocatori per squadra che non sono ancora scesi in campo in singolare: Alcaraz, Alexander Zverev e Flavio Cobolli per il Team Europe, e Alex De Minaur, Fritz e Learner Tien per il Team World.