Laver Cup 2026: primo esame superato per Jodar, sconfitto Bublik in due set

Rafael Jodar e un’altra prima volta. Nel suo incredibile 2026, arriva anche la prima vittoria anche nella Laver Cup: la vittoria contro Alexander Bublik per 6-2 6-3 riporta Jodar al livello visto prima dello US Open, e il Team Europe in comando della sfida, in attesa della conclusione del programma di venerdì 25 agosto.

Entrambi esordienti, ma con un diverso modo di gestire la tensione: Bublik è parso da subito in difficoltà di fronte alle condizioni lente della superficie di gioco, e forse anche al contesto della O2 Arena. Jodar, d’altro canto, è stato affilato ed efficace nello scambio da fondo, utilizzando il maggior tempo a disposizione per tenere il comando. Il feeling trovato in risposta, anch’esso favorito dalle condizioni di gioco, ha poi fatto il resto.

Il terzo match di giornata si chiude dunque a favore del Team Europe, con una forte candidatura del nuovo gioiello della corona spagnola per un posto nella manche domenicale del torneo. Il programma della prima giornata si chiuderà con il doppio tra Alcaraz/Mensik e Bublik/Fritz.