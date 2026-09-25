Laver Cup 2026: Ruud fa 1-0 per l’Europa, Cerundolo rimontato

È di Casper Ruud la prima vittoria di questa Laver Cup 2026. Il norvegese batte in rimonta l’argentino Francisco Cerundolo con il punteggio di 6-7(4) 6-4 10-8 in 2 ore e 6 minuti e porta a Team Europe il primo punto del torneo. Un match molto equilibrato per aprire le danze alla O2 Arena di Londra tra due giocatori che non si incontrano in un match ufficiale dal Masters 1000 di Madrid 2025, conclusosi anche in quell’occasione con la vittoria di Ruud.

Il 3 volte finalista Slam, dopo i due successi in Coppa Davis nel tie con la Cina, conquista la terza vittoria di fila in stagione e soprattutto mette minuti nelle gambe post infortunio alla schiena che lo ha costretto a saltare lo US Open. Una seconda parte di stagione complicata per l’ex numero 2 del mondo che, prima del forfait da New York, in singolare ha perso al primo turno a Wimbledon e nel ‘1000’ di Cincinnati, intervallati dall’uscita al terzo round al Masters 1000 di Montreal.

Il prossimo match in programma è quello tra il ceco Jakub Mensik e lo statunitense Brandon Nakashima, prima di chiudere la giornata di venerdì 25 settembre con lo spagnolo Rafael Jodar che sfida il kazako Alexander Bublik e il doppio Alcaraz/Mensik contro Bublik/Fritz.