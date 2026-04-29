Masters 1000 Madrid 2026: ottava volta nella storia con due azzurri nei quarti di un Masters

Il tennis italiano sorride al Masters 1000 di Madrid 2026. Nel tabellone maschile, infatti, nonostante l’uscita di scena di Lorenzo Musetti per mano di Jiri Lehecka, gli ottavi di finale hanno visto i successi di Jannik Sinner e Flavio Cobolli, vittoriosi rispettivamente contro Cameron Norrie e Daniil Medvedev.

Come ormai accade con frequenza, si aggiornano statistiche e record per il movimento azzurro. La campagna madrilena ha infatti prodotto un dato significativo: per l’ottava volta nella storia dei Masters 1000, due italiani hanno raggiunto i quarti di finale nello stesso torneo di questa categoria.

Sinner e Cobolli non sono però i primi a riuscirci proprio a Madrid: nell’edizione 2025, infatti, erano stati Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi a spingersi fino a questa fase del torneo.

La lista, inaugurata da Andreas Seppi e Filippo Volandri ad Amburgo nel 2005, si è arricchita ulteriormente anche nel torneo successivo, con Sinner e lo stesso Musetti capaci di raggiungere i quarti di finale anche agli Internazionali d’Italia 2025.