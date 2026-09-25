Billie Jean King Cup, la Cechia è in finale: Spagna battuta 2-0

La Repubblica Ceca è la prima finalista della Billie Jean King Cup 2026. A otto anni dall’ultima volta, la Cechia torna a giocarsi il titolo grazie al successo per 2-0 sulla Spagna, maturato già dopo i due singolari. La nazionale ceca si impone con maggiore concretezza nei momenti decisivi, mentre le spagnole, pur combattendo, non riescono a trovare la continuità necessaria per riaprire la semifinale.

Muchova porta il primo turno

Il vantaggio ceco arriva grazie a Karolina Muchova, che supera Jessica Bouzas Maneiro per 7-5, 6-4. Una partita nella quale la tennista ceca non esprime il suo miglior tennis, ma riesce comunque a gestire meglio i momenti importanti. Bouzas rimane a lungo agganciata alla sfida, senza però riuscire a trasformare l’equilibrio in un vantaggio concreto. il primo set procede senza strappi fino alla fase conclusiva, quando Muchova trova l’allungo sul 5-5 e completa il parziale per 7-5. Nel secondo la ceca prende progressivamente il controllo e, dopo aver tenuto un turno di battuta a zero, trova anche il break che le permette di costruire il vantaggio decisivo. Bouzas prova a rimanere in partita, ma Muchova non concede spazio per il rientro e chiude 6-4.

Noskova completa l’opera

Il secondo punto porta la firma di Linda Noskova, numero 6 del ranking WTA, che supera Cristina Bucsa per 7-6, 6-2. La spagnola disputa un ottimo primo set e riesce a tenere testa alla maggiore potenza della giovane ceca, arrivando fino al tie-break. Pochi gli episodi sui quali Bucsa può recriminare: un paio di punti giocati diversamente avrebbero potuto cambiare l’equilibrio della prima frazione, ma Noskova riesce comunque a spuntarla. Nel secondo set, invece, la partita prende una direzione più netta. Bucsa perde progressivamente brillantezza e fatica a sostenere il ritmo imposto dalla ceca, classe 2004. Noskova alza il livello, sfrutta la maggiore pesantezza dei propri colpi e prende il largo fino al 6-2 finale. Con il 2-0 sulla Spagna, la Repubblica Ceca stacca così il pass per la finale della Billie Jean King Cup. Ora Noskova e compagne attendono di conoscere l’avversaria: sarà la vincente della seconda semifinale tra Italia e Ucraina.