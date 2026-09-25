Laver Cup 2026: Nakashima batte Mensik e pareggia i conti per Team World

Dopo la vittoria di Casper Ruud per l’Europa, ci pensa Brandon Nakashima a riportare l’equilibrio per Team World. Lo statunitense supera il ceco Jakub Mensik con il punteggio di 6-1 3-6 10-7 in 1 ora e 21 minuti di gioco. Troppo discontinuo Mensik che nel tie-break decisivo, avanti 6-4, ha perso 6 dei seguenti 7 punti e ha permesso all’avversario di chiudere la pratica dopo un primo set dominato in lungo e in largo.

Alle 20 italiane scenderanno in campo lo spagnolo Rafael Jodar e Alexander Bublik, prima del doppio che chiuderà la serata tra il kazako in coppia con l’americano Taylor Fritz contro il numero 3 del mondo Carlos Alcaraz e proprio Mensik che avrà la possibilità di rifarsi per Team Europe.