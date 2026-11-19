Dodici partite, dieci sconfitte e due ritiri. Flavio Cobolli non ha ancora trovato la chiave per battere un giocatore della top 10 sul cemento. Una statistica che accompagna il percorso del tennista romano e che si è aggiornata anche alle ATP Finals di Torino, dove la sconfitta contro Frances Tiafoe ha complicato la corsa alle semifinali.

Il bilancio racconta le difficoltà incontrate dall’azzurro nel confronto con i migliori giocatori del mondo su questa superficie. Anche a Torino Cobolli ha faticato tremendamente sul cemento dell’Inalpi Arena: prima la sconfitta contro Daniil Medvedev, poi quella contro Frances Tiafoe, che ha sancito l’eliminazione del romano dalle Finals.

UN LIMITE DA SUPERARE

Il dato mette in evidenza una difficoltà specifica, ma non restituisce da solo l’immagine della stagione di Cobolli. Nel 2026 il romano ha compiuto importanti passi avanti, riuscendo a conquistare vittorie contro avversari di alto livello sulla terra battuta e sull’erba. Superfici sulle quali ha dimostrato di poter mettere in difficoltà anche giocatori di vertice. Il cemento, invece, continua a raccontare una storia diversa. Contro i primi dieci del ranking ATP l’azzurro non è ancora riuscito a trovare il successo, nonostante le dodici occasioni avute. Per Cobolli sarà uno degli aspetti su cui lavorare in vista della prossima stagione: trasferire anche sul cemento i progressi mostrati negli altri contesti e interrompere una serie che, finora, non gli ha lasciato vittorie.