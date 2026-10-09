Masters 1000 Shanghai 2026, Musetti fuori all’esordio: Zhou passa in tre set

Lorenzo Musetti esce di scena all’esordio nel Masters 1000 di Shanghai 2026. Al rientro in campo dopo la frattura all’anulare della mano destra che lo aveva costretto a rinunciare all’Atp 500 di Tokyo, il carrarino si è arreso in tre set al numero 277 del mondo Yi Zhou con il punteggio di 7-6(7) 3-6 7-6(1) dopo due ore e 30 minuti di gioco.

Qualche rimpianto soprattutto nella prima frazione per Musetti, che cede il tie-break dopo aver mancato tre set point di fila, due dei quali in battuta. Nel secondo riesce però a trovare il primo break della partita per portarsi 5-3 e servire con successo per mandare la partita al terzo. Anche in questo caso, però, il tie-break sorride a Zhou, che nel terzo game del set aveva dovuto annullare tre palle break consecutive. Prossimo avversario del padrone di casa sarà Hubert Hurkacz, che ha eliminato Novak Djokovic con lo score di 6-4 6-3.