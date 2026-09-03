US Open 2026: altra rimonta per Cobolli contro un ottimo Schoolkate, è al terzo turno

Vince ancora in rimonta Flavio Cobolli allo US Open 2026. Il tennista romano batte l’australiano Tristan Schoolkate (n.180 ATP) con il punteggio di 3-6 6-3 6-4 7-5 e in 2 ore e 41 minuti di gioco stacca il pass per il terzo turno del Major statunitense. Per la terza edizione consecutiva, Flavio supera il secondo round a New York, a seguito di un match più complicato del previsto, contro un’avversario in grande forma, proveniente dalle qualificazioni e alla sola quarta apparizione a questo punto di uno Slam, la terza allo US Open (2024 e 2025).

Al prossimo turno, l’azzurro se la vedrà con il belga Alexander Blockx, testa di serie numero 28, uscito indenne dalla sfida con l’argentino Marco Trungelliti. In palio l’accesso agli ottavi di finale, mai raggiunti da Cobolli in carriera a Flushing Meadows. 1-1 nei precedenti, entrambi in questa stagione: vittoria per Blockx al secondo turno del Masters 1000 di Monte-Carlo e successo per Flavio al secondo round del ‘1ooo’ di Cincinnati.

La partita

Proprio come nel match d’esordio con l’argentino Francisco Comesana, il numero 6 del mondo non parte bene, complice anche il livello altissimo mostrato dall’australiano, in grande spolvero fin dalle prime battute. Grazie alle tante discese a rete efficaci, Schoolkate conquista il primo set piazzando il break nel quarto game.

La svolta per Flavio arriva nel secondo parziale, più precisamente nell’ottavo game, quando l’azzurro strappa il servizio all’avversario con due pallonetti fantastici. Nel terzo set, sulle ali dell’entusiasmo, Cobolli, dopo un primo turno di battuta difficile vinto ai vantaggi, piazza l’allungo nel quinto gioco, per poi chiudere a 0 il parziale nel decimo.

Grande equilibrio nel quarto e ultimo set. Schoolkate breakka in apertura, ma il romano risponde presente e controbreakka immediatamente. Lo scatto decisivo arriva sul punteggio di 5-5: Flavio accelera e piazza il break, prima di archiviare la pratica e accedere al terzo turno dello Slam americano.